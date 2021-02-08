Інститут нацпам’яті випустив ролик, що спростовує міфи про Ханську Україну

Український інститут національної пам’яті випустив п’ятий, завершальний, ролик проєкту краєзнавчих лекцій «Український Південь», який розповідає історію Ханської України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УІНП.

«Навіть для нинішніх мешканців Одещини та Миколаївщини правда про Ханську Україну або Ганщину - це майже наукова фантастика, бо про неї ані пари з вуст не було у шкільних підручниках історії, а академічна наука обмежувалася татарською назвою цієї території - Єдисан», - розповідає начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Як зазначається, ролик «Український Південь: Ханська Україна» розробила студія ONYKO Films. Ініціатор та координатор інформаційно-просвітницької кампанії - Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті. Консультанти ролика - доцент кафедри історії України ОНУ ім. І. Мечникова Володимир Полторак, доцент Стамбульського та Південноукраїнського педагогічного університетів Олександр Середа, професор кафедри Історії України Одеського національного університету імені І.Мечникова Тарас Гончарук.

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Проєкт краєзнавчих лекцій «Український Південь» покликаний деконструювати історичні міфи про заселення південної України, а також розповісти про ключову роль в освоєнні цих територій українцями.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут національної пам‘яті випустив уже чотири ролики в межах проєкту «Український Південь»: «Український Південь: мазепинці», присвячений історії переселення мазепинських козаків у південні регіони країни, «Український Південь: Історія Білгород-Дністровського», що розповідає строкату історію колишнього Аккермана, «Український Південь: рання історія Одеси» - про ранню історію Одеси та імперські міфи щодо віку міста; «Український Південь: Некрасівські козаки» - про історію козацтва, яке оселилося на теренах сучасної Луганської та Донецької областей після антиросійського повстання.