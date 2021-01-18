Інститут нацпам'яті випустив ролик про мазепинських козаків

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті інституту.

"Ім'я видатного українського гетьмана Івана Мазепи та зазначеного московською пропагандою "Дикого поля" для багатьох не переплітається, а даремно. Бо свій земний шлях гетьман Мазепа завершив тут — на березі Дністра", - розповідає начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Як зазначається, ролик розробила студія ONYKO Films. Ініціаторами та координаторами інформаційно-просвітницької кампанії виступив Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті. Консультант у ролику - доцент кафедри історії України ОНУ ім. І.Мечникова Володимир Полторак.

Проєкт краєзнавчих лекцій "Український Південь" покликаний деконструювати історичні міфи про заселення південної України, а також розповісти про ключову роль в освоєнні цих територій українцями.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут національної пам’яті розпочав новий проєкт, що розповідає про історію степової України. 11 січня Південний міжрегіональний відділ УІНП випустив перший ролик проєкту - «Український Південь: Історія Білгород-Дністровського», що розповідає строкату історію колишнього Аккерману. Всього планується оприлюднити п’ять лекцій, що висвітлюють різні аспекти історії Південної України.