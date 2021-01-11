Інститут нацпам’яті випустив перший ролик про історію степової України

Інститут нацпам’яті випустив перший ролик про історію степової України

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Укрінформ
Південний міжрегіональний відділ УІНП створив серію краєзнавчих лекцій про степову Україну – «Український Південь», що ставить за мету деконструкцію російських імперських міфів про історію Північного Причорномор'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УІНП.

«Російська імперська і згодом радянська історіографія брехнею і міфологізацією прибрала до рук історію Південної України: «Дике поле», «безлюдні степи», «татарська орда» і потім раптом – «Новоросія». Тож цією серією краєзнавчих роликів ми хочемо спростувати багато міфів, які утворювали брехливий метанаратив російської історії, та розказати, що на території Північного Причорномор’я довгий час проживали пліч-о-пліч з українцями інші народи, допоки сюди не прийшла російська імперська колонізація», - розповів начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Як зазначається, всього буде оприлюднено п’ять лекцій, що висвітлюють різні аспекти історії Південної України.

Перший фільм краєзнавчого проєкту - «Український Південь: Історія Білгород-Дністровського» розповідає строкату історію колишнього Аккерману, стіни якого пам’ятають майже десяток імперій і стільки ж різних історичних епох. Утім, є у міста й український стрижень, що залишався тут із Середніх віків по сьогодні.

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Ролик розробила студія ONYKO Films. Консультанти ролика - доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І. Мечникова Володимир Полторак; співробітник відділу археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології Олег Савельєв; директор КП «Фортеця» Олександр Морозов; завідувач кафедри історії України Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Ушинського Андрій Красножон.

Як повідомлялось, інформаційно-просвітницька кампанія «Південь без міфів» стартувала у липні 2020 року.

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