Інститут нацпам'яті випустив календар про українських жінок ХХ століття
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УІНП.
«Це зручний настільний календар на 2021 рік, який розповідає історії українських жінок, що у різний спосіб вплинули на становлення та розвиток української державності або здійснили вагомий внесок у розвиток української науки, культури, освіти чи інші визначні досягнення наприкінці ХІХ – у ХХ століттях», - ідеться в повідомленні.
Як розповідає автор проєкту, співробітниця УІНП Наталя Слобожаніна, героїні календаря в різний спосіб стали на захист української державності під час Перших (1917 - 1921 роки) та Других визвольних змагань (кінець 1930-х - 1950-ті роки).
«До календаря увійшли 12 ювілярок, які є особливими для історії України. Ці жінки різні за походженням, віком, освітою, професію. Об’єднує їх те, що вони не залишилися осторонь суспільних та політичних процесів і подій, які відбувалися на українських землях протягом ХХ століття. Вони з яскравою громадянською проукраїнською позицією, переважно активістки жіночого руху, правозахисниці та політичні діячки. Це представниці різних поколінь українок, які щоденно виборювали право відбутися і ставали взірцем для інших», - коментує вона.
Як зазначається, кожен місяць в календарі присвячений одній українській діячці. Серед героїнь – політик Олена Левчанівська, освітянки Христина Алчевська й Софія Русова, військова Софія Галечко, громадські діячі та письменниці – Дніпрова Чайка, Олена Теліга, Марія Бачинська-Донцова.