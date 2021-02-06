6 лютого: народний календар і астровісник

Нині святої Ксенії; готуємо бесаги для прийняття космічного траншу і даємо волю фантазії.

Нині в нас двох Ксень: блаженної Ксенії Петербурзької, яка жила в ХІХ столітті, та преподобної Ксенії-Римлянки. Остання народилася в аристократичній родині в Римі. Батьки мали намір віддати її заміж, але дівчина втекла з дому, таємно хрестилася. Згодом вона за власний кошт побудувала церкву, стала черницею, а потім і дияконісою. Сьогодні свій День ангела святкують усі жінки й дівчата, хто має ім’я Ксенія, Оксана. Впродовж багатьох століть воно було одним із найпопулярніших жіночих імен українок, наряду з Марією, Катериною і Євдокією. Це ім’я з грецької перекладається як «чужинка», «іноземка», «гостя».

За цим днем зазвичай прогнозували весну: «Яка Оксана, така й весна». Католики нині згадують святу Дороту, тому ще іноді казали: «У лютім Дорота заповідає сніги та болота». Коли день ясний і тихий, то весна буде гожою; якщо в обід сонце, то рання весна, а коли хурделиця, то затягнеться надовго.

Іменинниці сьогодні всі Ксенії, Оксани.

25-ий місячний день із надзвичайно активною і потужною енергетикою. Готуйтеся приймати космічний транш! Місяць у жвавому Стрільці посилить різноманітні переживання, емоційний неспокій, а також дещо ускладнить раціональне мислення. Аби почуття остаточно не взяли гору над розумом, слід дотримуватися чітких правил і пам’ятати про самоконтроль. А коли є чіткий план, тоді вже можна дати волю й фантазії. Сходіть до спортзалу, потягайте залізо, відлупцюйте боксерську грушу, тобто, скиньте зайву енергію аби вона в подальшому вас не гнітила. День, коли категорично забороняється обманювати, але й самі не ведіться на чиюсь облуду.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -30,4, а найтеплішим у 1990 – +7,6.