Книгу польського письменника про Голокост перекладуть українською

У Чернівцях видадуть книжку польського психолога, письменника і фотографа Міколая Ґринберґа "Я звинувачую Аушвіц. Родинні історії" у перекладі чернівецького літератора Олександра Бойченка.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначають 27 січня, у «Видавництві 21» вийде книжка польського психолога, письменника й фотографа Міколая Ґринберґа «Я звинувачую Аушвіц. Родинні історії», над перекладом якої працював Олександр Бойченко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що книга «Я звинувачую Аушвіц» - це запис розмов із дітьми євреїв, уцілілих у Голокості. Всі співрозмовники Ґринберґа народилися у повоєнні часи. Ці люди не пережили Голокост безпосередньо, але він також позначився на їхньому особистісному формуванні, на їхніх долях.

"Ніхто з них особисто не ховався по підвалах і горищах від облав, не чекав із розпачем чи апатією на ліквідацію ґетто, не проїжджав у переповненому товарному вагоні через арку брами в Біркенау, не знемагав від голоду й холоду під час «маршу смерті» вглиб Німеччини. А однак усі вони також є жертвами Голокосту. Хтось від раннього дитинства детально знав історію своєї родини, хтось до зрілого віку навіть не здогадувався про своє єврейське походження. Але уникнути травми не вдалося нікому. І в цьому полягає їхня головна спільна риса", - ідеться у передмові Бойченка до українського видання.

Сам автор також належить до цього другого покоління.

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"Героїв моєї книжки поєднує те, що їх, як і мене, виховували люди, вцілілі в Голокості. А також те, що ми – євреї, і нас мало не бути, бо мало не бути вже й наших батьків, – зазначив Ґринберґ в авторській передмові.

"Книжка «Я звинувачую Аушвіц. Родинні історії» про те, як вижити тим (і з тими), хто вижив. Вона є результатом багаторічної роботи Міколая Ґринберґа з колективною травмою, подрібненою на особисті. Власне, ця книжка про те, як працює травма і як працювати з травмою – зокрема для того, щоб жити далі", - додали у пресслужбі Чернівецької міськради.

Сторінку книжки «Я звинувачую Аушвіц. Родинні історії» можна побачити на сайті «Видавництва 21»

Міколай Ґринберґ (нар. 1966) - фотограф і письменник, за освітою психолог. Багато років займається проблематикою та історією польських євреїв ХХ століття, застосовуючи передусім діалогічний метод, що дозволяє пізнати і зрозуміти історії та переживання інших людей. Автор фотоальбомів «Багато жінок» (2009) і «Аушвіц: що я тут роблю?» (2010). Виставляв свої роботи в галереях по всьому світі. Записав і видав три збірки розмов: «Уцілілі в ХХ столітті» (2012), «Я звинувачую Аушвіц. Родинні історії» (2014) та «Книга Виходу» (2018). Остання здобула нагороду книговидавців «Варшавська літературна прем’єра». Також автор тому оповідань «Рейвах» (2017), який потрапив до фіналу найпрестижнішої у Польщі літературної премії Nike. Найновішою на сьогодні книжкою Міколая Ґрінберґа є збірка оповідань «Довірливе» (2020).

Фото: chernivtsy.eu