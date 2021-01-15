Меморіал «Бабин Яр» оприлюднив 300 тисяч архівних документів

Цифровий архів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» поповнився новими документами ХХ сторіччя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті центру.

«Оприлюднені нові книги РАЦСів за 1927-1933 роки з Державного архіву Києва і Трудова картотека мешканців Києва та області періоду нацистської окупації з Державного архіву Київської області. Загалом близько 300 тисяч сканкопій документів стали доступними широкому загалу на онлайн-платформі Меморіалу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це є продовженням масштабної роботи дослідників Меморіального центру, мета якої – відновити склад населення Києва довоєнного, під час війни та в післявоєнний період.

«Матеріалів РАЦСів дуже багато, ми обробляємо їх частинами. Ці документи – свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо – мають найбільший попит у населення. Завдяки цим документам люди можуть дізнатися про своє коріння, підтвердити національність, провести генеалогічне дослідження. Актові книги, що зараз на реставрації в архіві, будуть оцифровані та доступні за першої можливості», - розповідає керівниця проєкту «Імена» Меморіального центру Анна Фурман.

За її словами, трудова картотека мешканців Києва та області періоду окупації теж надасть відповіді на питання щодо населення міста у період 1941-1943 років. Завдяки їй можна знайти додаткову інформацію про своїх родичів, дізнатися про їхню професію, склад сім’ї, національність. Задля зручності у користуванні та пошуку дані у ній розсортовані за алфавітом.

Загалом на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту "Бкбин Яр" станом на початок року близько 500 тисяч сканів важливих документів, на які роками чекали тисячі людей. Уже можна ознайомитися з електронними копіями архівних документів, що стосуються періоду окупації Києва, актовими книгами РАЦСів, довідковими картотеками, фондами районних управ, документами, що стосуються трагічних подій у Бабиному Яру.

Матеріали поступово додаються. Протягом 2021 року дослідники планують оцифрувати, систематизувати та зробити доступними ще близько мільйона важливих документів з історії Голокосту та нацистської окупації.

Як повідомлялося, Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» уклав з Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю в освітніх, наукових та культурних заходах. Також раніше було підписано Угоду про співпрацю, яка передбачає обмін архівною інформацією з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем.