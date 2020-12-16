У Вінниці відкрили оновлений музей Голокосту

У Вінниці в приміщенні Єврейської громади міста відкрили оновлений музей Голокосту.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

"Довгі роки експонати музею демонструвались в приміщенні на території колишнього цегельного заводу. Нині ж було вирішено перевести його саме до офісу на Космонавтів, адже тут сконцентровані численні культурні, мистецькі, історичні та релігійні об`єднання і фонди єврейських громад міста й області. Саме завдяки їхній спільній роботі та згуртованості було оновлено експонати музею, зібрано унікальні оригінальні матеріали з усієї Вінниччини, оприлюднено нові історичні дані та авторські дописи як свідків холокосту, так і дослідників, що займаються цією тематикою", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Укрінформу керівник музею Леонід Трахтенберг, музей було започатковано 13 років тому. Наявні там експонати зберігалися у невеличкому приміщенні й не були доступні широкій громадськості. Наразі ж за сприяння БЄФ "Хесед Емуна" за підтримки БФ "Християни за Ізраїль - Україна" музей переїхав у приміщення Єврейської громади Вінниці, там виставили особисті речі загиблих євреїв, а також розмістили інформаційні стенди та книги про Голокост на Вінниччині.

В оновленому музеї відкрилась виставка "Захистимо пам'ять", - це подарунок фонду "Меморіал убитих євреїв" (Берлін) та Українського центру вивчення історії Голокосту (Київ).

Вхід для відвідувачів музею безкоштовний.

Як повідомляв Укрінформ, на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у 2021 році, у межах підготовки до 80-их роковин трагедії, заплановано відкриття меморіальної синагоги.

Фото: depo.ua