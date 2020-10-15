Twitter також видалятиме пости, що заперечують Голокост

Соціальна мережа Twitter оголосила, що видалятиме повідомлення, які заперечують Голокост.

Як передає Укрінформ, про це Engadget підтвердив речник компанії.

"Ми рішуче засуджуємо антисемітизм, і поведінці ненависті абсолютно немає місця на нашій платформі", - сказав речник.

За його словами, політика соцмережі забороняє широкий спектр поведінки на платформі Twitter, включаючи заперечення або спростування подій, під час яких проти людей застосовувалося насилля на основі релігії.

"Ми також запровадили чітку політику щодо "прославлення насильства” і вживаємо заходів проти вмісту, який прославляє історичні акти насильства та геноциду, включаючи Голокост", - додав речник компанії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше соціальна мережа Facebook оголосила, що видалятиме повідомлення, які заперечують Голокост або спотворюють інформацію про цю трагедію.

Голокост – масове винищення нацистами мільйонів європейських євреїв під час Другої світової війни. Один із таких злочинів проти людяності відбувся у Києві: 29–30 вересня 1941 року в окупованому нацистами місті проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня до 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів у Бабиному Яру вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч людей.