Twitter заблокував майже 1,6 тисячі акаунтів, пов'язаних з державними мережами фейків

Twitter заблокував 1 589 акаунтів з Ірану, Саудівської Аравії, Куби і Таїланду за порушення політики компанії з маніпулювання платформою. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

У заяві компанії йдеться, що акаунти пов'язані з інформаційними операціями, проведеними Іраном, Саудівською Аравією, Кубою і Таїландом. Twitter додав детальну інформацію про ці облікові записи, а також вніс до своїх архівів п'ять акаунтів, пов'язаних з Росією і закритих ще у вересні.

За словами компанії, облікові записи, що діють в Ірані, «штучно посилювали розмови на політично чутливі теми». До них належать питання расової та соціальної справедливості в США, наприклад рух Black Lives Matter і вбивство Джорджа Флойда. Чимало облікових записів було зламано, і Twitter повернув більшість з них початковим власникам.

Tакож заблоковано 33 аккаунти, пов'язані з урядом Саудівської Аравії. «Ці акаунти були створені, щоб видавати себе за ключових політичних фігур Катару і просувати наративи про політику Катару, які з геостратегічної точки зору вигідні владі Саудівської Аравії», - йдеться в заяві.

Крім того, Twitter закрив 526 фейкових акаунтів, якими управляли молодіжні групи, пов'язані з кубинським урядом, і ще 926 акаунтів, ймовірно знаходяться у віданні Королівської армії Таїланду (RTA).

Що стосується російських акаунтів, Twitter пов'язав їх з російською фабрикою тролів.

У червні Twitter видалив близько 178 000 облікових записів, пов'язаних з Китаєм, Росією і Туреччиною. Компанія додала до свого архіву відомості про 32 242 з них.