Уряд Угорщини заявляє, що Твіттер заблокував його акаунт

Американська компанія Twitter заблокувала офіційний акаунт угорського уряду.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

“Усе вказує на те, що остаточно завітав новий прекрасний світ, в якому може трапитися щось настільки абсурдне, що технологічний гігант примушує мовчати тих, хто має інший погляд, ніж ліберали”,- написав Ковач.

Він додав, що здійснив кроки у відповідь і чекає на офіційну реакцію та пояснення з боку Твіттера.