Уряд Угорщини заявляє, що Твіттер заблокував його акаунт

Уряд Угорщини заявляє, що Твіттер заблокував його акаунт

Укрінформ
Американська компанія Twitter заблокувала офіційний акаунт угорського уряду.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

“Усе вказує на те, що остаточно завітав новий прекрасний світ, в якому може трапитися щось настільки абсурдне, що технологічний гігант примушує мовчати тих, хто має інший погляд, ніж ліберали”,- написав Ковач.

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Він додав, що здійснив кроки у відповідь і чекає на офіційну реакцію та пояснення з боку Твіттера.

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