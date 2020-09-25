Facebook видалив три мережі фейкових акаунтів, пов’язані з Росією

Компанія Facebook видалила три групи пов'язаних між собою акаунтів, що порушують заборону соцмережі на закордонне втручання.

Усі вони походять з РФ, повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії.

Як зазначається, діяльність першої мережі має російське походження і була зосереджена насамперед на Сирії та Україні, меншою мірою на Туреччині, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові, а незначна частина – на Великій Британії та США.

«Ми видалили 214 акаунтів, 35 сторінок, 18 груп у Фейсбук та 34 акаунти в Інстаграм за порушення нашої політики щодо іноземного чи державного втручання...», - йдеться у повідомленні.

Люди, які стояли за цією діяльністю, видавали себе за журналістів і жителів цих країн. Вони розміщували публікації на своїх фейкових сторінках англійською, українською, російською та арабською мовами і перенаправляли людей на свої сторонні сайти.

Інша група акаунтів, що виникла в Росії, була зосереджена насамперед на Туреччині та Європі, а також на Сполучених Штатах. У неї входили 5 Фейсбук-профілів і одна група, а також три Інстаграм-аккаунти. Фейкові власники цих профілів видавали себе за громадян Туреччини, Канади та США. Вони розміщували посилання на статті переважно англійською та турецькою мовами про глобальні новини та поточні події, що стосуються країн, на які вони націлені, включаючи місцеві вибори; геополітичні змови; президентські та парламентські вибори в Гонконгу, Іспанії, Британії та США тощо. Група витратила на просування своїх постів близько 4,8 тисячі доларів.

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Третя група акаунтів налічувала 23 профілі і 6 сторінок у Фейсбук, а також 8 акаунтів у Інстаграм. Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами про "вибори та протести в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії та НАТО" тощо. Повідомляється, що на рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тисяч доларів.

Раніше компанія Facebook упродовж серпня також видалила три мережі несправжніх акаунтів, що працювали в Росії, Пакистані та Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на дискредитацію політичних сил у США, підрив виборів 2020 року, а також зменшення довіри до демократії в американському суспільстві.