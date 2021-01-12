Премія Рильського назвала переможців

Комітет із присудження премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського визначив лауреатів за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

«У номінації «За переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів» серед 18 книг, представлених 13 перекладачами, перемогу здобув Тарас Лучук і його переклад з давньогрецької мови українською книги «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії». У номінації «За переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу» члени комітету одноголосно визначили переможцем Валерія Кіора, який переклав з української мови на грецьку (урумську) «Кобзар» Тараса Шевченка. Загалом у цій номінації за премію змагалося три роботи», - йдеться у повідомленні.

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Відповідні документи будуть направлені Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до уряду проєкту постанови про присудження премії.

Премія імені Максима Рильського була заснована 1972 року і відновлена 2013 року за ініціативи Держкомтелерадіо, благодійної організації «Фонд Максима Рильського «Троянди й виноград», Українського фонду культури України та НСПУ. Присуджується щороку на конкурсних засадах письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів або за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

З 2020 рік премія вперше присуджується у двох номінаціях. Розмір грошової частини премії становить 20 тисяч гривень у кожній номінації.

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Перше нагородження відновленою премією відбулося 2014 року. Відтоді її лауреатами стали письменники-перекладачі: Роман Гамада за книги перекладів з перської мови «Захоплюючі розповіді» Алі Сафі та «Бахтіяр-наме» (2013); Максим Стріха за переклад з італійської поеми Данте Аліг’єрі «Божественна комедія. Пекло» (2014); Іван Рябчій за переклад з французької мови книги «Двоє добродіїв із Брюсселя» французько-бельгійського письменника Еріка Емманюеля Шмітта (2015); Василь Степаненко за переклад з грецької мови поеми Віцендзоса Корнароса «Еротокрит» (2016); Ніна Баликова за переклад з давньояпонської мови збірки оповідань та легенд Кенко-хоші «Нотатки знічев’я» (2017), Юлія Джугастрянська за літературний переклад з англійської мови роману Ред’ярда Кіплінґа «Кім» (2018). За 2019 рік премія не присуджувалася.

Фото: gazeta.ua