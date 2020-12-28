PEN Ukraine назвав найкращі книжки 2020 року

Український ПЕН оприлюднив перелік найкращих українських книжок 2020 року.

Як передає Укрінформ, список опублікований на офіційному сайті організації.

«Члени Українського ПЕН уже втретє упорядковують список із найкращими українськими книжками року, щоб запропонувати зріз найважливіших вітчизняних видань – і для фахівців, і для звичайних читачів. Наша добірка традиційно має зручну структуру, яка допоможе ознайомитися з вартими уваги прозовими й поетичними новинками, перекладами, нон-фікшн, гуманітаристикою та мистецькими виданнями, що з'явилися цього року в Україні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у цьому списку 175 книжок, які створили для PEN Ukraine українські письменники, видавці, перекладачі, ілюстратори, журналісти, упорядники й редактори.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська проза:

1. Андрухович Софія. Амадока (Видавництво Старого Лева)

2. Андрухович Юрій. Радіо Ніч (Meridian Czernowitz)

3. Байдак Іван. Непомітні (Vivat)

4. Бату Дорж. Моцарт 2.0 (Видавництво Старого Лева)

5. Беспалов Максим. Східний Вал (Темпора)

6. Ільченко Олесь. Порт Житана (Meridian Czernowitz)

7. Брати Капранови. Рута (Нора-Друк/Зелений пес)

8. Гримич Марина. Юра (Нора-Друк)

9. Коломійчук Богдан. Експрес до Ґаліції (Видавництво Старого Лева)

10. Курков Андрій. Винничук Юрій. Ключі Марії (Фоліо)

11. Любка Андрій. МУР (Meridian Czernowitz)

12. Назаренко Володимир. Акупунктурний зв’язок (Піраміда)

13. Осока Сергій. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева)

14. Павлюк Ілларіон. Я бачу, вас цікавить пітьма (Видавництво Старого Лева)

15. Процюк Степан. Пальці поміж піском (Наш Формат)

16. Пузік Валерій. Я бачив його живим, мертвим і знову живим (Видавництво Старого Лева)

17. SAIGON Сергій Сергійович. Юпак (Білка)

18. Фукс Ксенія. 12 сезонів жінки (Видавництво 21)

19. Яценко Петро. Магнетизм (Видавництво Старого Лева)

Українська поезія:

1. Астаф’єв Олександр. Вибрані поезії (Піраміда)

2. Гаряїв Володимир. Метафізичний реквієм (Meridian Czernowitz)

3. Герасим’юк Олена. Тюремна пісня (Люта справа)

4. Гладун Дарина. Із тіні красивих червоних хлопчиків (Парадигма)

5. Жадан Сергій. Список кораблів (Meridian Czernowitz)

6. Жаржайло Михайло. Неприпустимі символи (kntxt)

7. Кіяновська Маріанна. Живі перетворення (Дух і Літера)

8. Костенко Ліна. І знову пролог / Und wieder Prolog. Паралельний переклад німецькою – Алоїз Вольдан (ВНТЛ-Класика)

9. Крюґер Вано. Цебер без дна (Люта справа)

10. Лишега Олег. Розлоге дерево (Піраміда)

11. Малігон Анна. Розарій (Видавництво Старого Лева)

12. Малкович Іван. Яксунині береги (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

13. Ралко Влада. Рот і хрест (Art Huss)

14. Шувалова Ірина. каміньсадліс (Видавництво Старого Лева)

Зарубіжна література:

1. Алкіфрон Теофраст. Листи гетер. Характери / Переклад Дзвінки Коваль (Апріорі)

2. Аппельфельд Агарон. Квіти пітьми / Переклад Віктора Радуцького та Оксани Пендерецької (Видавництво 21)

3. Бйорнстад Кетіль. Ріка / Переклад Наталки Іваничук (Видавництво Старого Лева)

4. Войнович Ґоран. Югославія, моя Батьківщина / Переклад Катерини Калитко (Видавництво Старого Лева)

5. Гаусгофер Марлен. За стіною / Переклад Наталки Іваничук (Видавництво Старого Лева)

6. Гемінґвей Ернест. Острови поміж течій / Переклад Анни Вовченко (Видавництво Старого Лева)

7. Грабал Богуміл. Занадто гучна самотність / Переклад Ірини Забіяки (Комора)

8. Ґавяліс Річардас. Вільнюський покер / Переклад Володислава Журби (Видавництво Старого Лева)

9. Ґрохоля Катажина. Ґ’юстоне, у нас проблеми / Переклад Наталі Сняданко (Видавництво Старого Лева)

10. Єйтс Вільям Батлер. Таємна троянда / Переклад Олени О’Лір (Астролябія)

11. Єрґович Мілєнко. Вілімовський / Переклад Ірини Маркової (Комора)

12. Зінґер Ісаак Башевіс Раб. Шоша / Переклад Ярослави Стріхи (Дух і Літера)

13. Зебальд Вінфрід Ґеорґ. Аустерліц / Переклад Романа Осадчука (Komubook)

14. Знамениті оповідки з діянь римських / Переклад Ростислава Паранька (Апріорі)

15. Ішіґуро Кадзуо. Художник хиткого світу / Переклад Тетяни Савчинської (Видавництво Старого Лева)

16. Канюк Йорам Рік 1948 / Переклад Анни Некрасової (Дух і Літера)

17. Клавдій Еліан. Строкаті історії / Переклад Дзвінки Коваль (Апріорі)

18. Мандельштам Осип. Поезія і проза, двотомник / Кілька десятків перекладачів (Дух і Літера)

19. Матьє Ніколя. Діти їхні / Переклад Ірини Славінської (Видавництво Старого Лева)

20. Скринька з червоного дерева: Єврейська проза Східної Європи другої половини ХІХ — ХХ століть / Перекладачі: Д. Вейцель, Т. Возняк, О. Гер, Р. Гехтман, М. Зеров, О. Ірванець, Ю. Прохасько, К. Сінченко, Н. Скуратівська, О. Уралова, О. Щерба, М. Яковина (Дух і Літера)

21. Старша Едда / Переклад Віталія Кривоноса (Видавництво Жупанського)

22. Твардох Щепан. Король / Переклад Остапа Українця (Фабула)

23. Токарчук Ольга. Химерні оповідання / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)

24. Уґрешич Дубравка. Музей безумовної капітуляції / Переклад Андрія Любки (Видавнитво 21 )

25. Шабловський Вітольд. Як нагодувати диктатора / Переклад Андрія Бондаря (Видавництво Старого Лева)

26. Шаю Поль дю. Вікінг Івар / Переклад Івана Синєпалова (Пропала грамота)

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НОН-ФІКШН

1. Баррон Роберт Еммет. Католицизм. Мандрівка до серця віри (Свічадо)

2. Берджер Джон. Як ми бачимо / Переклад Ярослави Стріхи (IST Publishing)

3. Бовуа Даніель. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793-1914 рр. / Переклад Зої Борисюк (Кліо)

4. Естбю Ульва, Естбю Гільде. Углиб за морським коником. Книжка про пам’ять, яка запам’ятається / Переклад Софії Волковецької (Pabulum)

5. Ґауден Ґжеґож. Львів: кінець ілюзій / Переклад Андрія Павлишина (Човен)

6. Джадт Тоні. Після війни. Історія Європи від 1945 року / Переклад Катерини Зарембо (Наш формат)

7. Клевеман Лутц. Львів – забутий центр Європи / Переклад Ігоря Андрущенка (Права людини)

8. Леухіна Анастасія. Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними (Дух і Літера)

9. Николишин Олександр. Домалювати дракону зіниці. Історія Китаю у 50 фразеологізмах (Смолоскип)

10. Озерна Дарка. Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я (Yakaboo Publishing)

11. Плохій Сергій. Забуті покидьки Східного фронту / Переклад Надії Коваль (Клуб Сімейного Дозвілля)

12. Пол Памела, Руссо Марія. Як виховати читача / Переклад Олександра Стукала (ArtHuss)

13. Померанцев Пітер. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності / Переклад Оксани Форостини (Yakaboo Publishing)

14. Снайдер Тімоті. Наша недуга. Уроки свободи з лікарняного щоденника / Переклад Павла Грицака (Човен)

15. Снайдер Тімоті. Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка / Переклад Галини Герасим (Човен)

16. Стяжкіна Олена. Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової (Дух і Літера)

17. Супрун Уляна. Мочи манту (Arc.UA)

18. Честертон Ґілберт Кіт. Вічна людина / Переклад Остапа Гладкого (Свічадо)

Есеїстика:

1. Асєєв Станіслав. “Світлий Шлях”: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева)

2. Гербіш Надійка, Грицак Ярослав. Велика різдвяна книжка (Портал)

3. 25 есе про головне (Лілея-НВ)

4. Дракулич Славенка. Кафе “Європа”. Життя після комунізму / Переклад Роксоляни Свято (Yakaboo Publishing)

5. Забужко Оксана. Планета Полин (Комора)

6. Карі Ольга. Компот із патисонів (Комора)

7. Крюґер Вано. Розчахнута квітка (Laurus)

8. Лютий Тарас. Культура принад і спротиву (Темпора)

9. Махно Василь. Уздовж океану на ровері (Yakaboo Publishing)

10. Майбутнє, якого ми прагнемо. Бібліотека Українського ПЕН (Темпора)

11. Мости замість стін. Що об’єднує українців? Бібліотека Українського ПЕН (Видавництво Старого Лева)

12. Процюк Степан. Відкинуті і воскреслі. Есе про письменників і суспільство (Discursus)

13. Сільваші Тіберій. Дерево Одіссея: есеї, тексти, фото (Art Huss)

14. Швед Павло. З чого нам дозволено сміятись? (Komubook)

15. Щерба Олександр. Щеплення від мороку (Дух і Літера)

Біографії / мемуари / інтерв’ю / епістолярії:

1. Баркетт Елінор Ґолда. Перша жінка – прем’єр-міністр Близького Сходу / Переклад Руслани Сторожук (Vivat)

2. Винниченко Володимир. Щоденник. Том 5 (Смолоскип)

3. Влеклий Мірослав. Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала / Переклад Олени Шеремет (Човен)

4. Горбачов Дмитро. Лицарі голодного Ренесансу (Дух і Літера)

5. Ґабор Василь. Мовчи, мовчи: тонкий слід. Принагідні записи 1977–2015 років (Піраміда)

6. Дзюба Іван. Золота нитка: нариси про (не)знаних (Дух і Літера)

7. Маннергейм Карл Ґустав. Мемуари. Том 1 / Переклад Назара Довжка і Ольги Ярешко (Астролябія)

8. Прахов Николай. Страницы прошлого (Книжная палата Украины)

9. Росовецький Станіслав. Шевченко. Сучасна біографія (Дух і Літера)

10. Санченко Антон. Круз та Лис (Комора)

11. Сенцов Олег. Хроніка одного голодування (Видавництво Старого Лева)

12. Соловей Елеонора. Упізнання святого (Дух і Літера)

13. Терен Тетяна. Сотворіння світу. Сім днів із Тарасом Прохаськом (Pabulum)

14. Торо Генрі Девід. Волден, або Життя в лісах / Переклад Ярослави Стріхи (Темпора)

15. Улюра Ганна. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві (ArtHuss)

16. Ушкалова Олександра, Ушкалов Олександр. Спогади про Леоніда Ушкалова (Дух і Літера)

17. Халфен Ізраель. Пауль Целан. Біографія юності поета / Переклад Петра Рихла (Видавництво 21)

18. Шевельов Юрій, Луцький Юрій. Листування (1950-2000 рр.). Книга 2: 1985-2000 рр. / Публікація, текстологічне опрацювання і коментарі Ольги Лучук (Акта)

19. Шевчук Святослав, Забужко Оксана. Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку (Комора)

Подорожні нариси / репортажі:

1. Гуменюк Наталя. Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму (Видавництво Старого Лева)

2. Курико Віра. Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук’яненка (Темпора)

3. Михед Олександр. Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід (Наш Формат)

ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Українська художня література:

1. Андрусяк Іван. Сірка на порох: історично-пригодницька повість / Ілюстрації Ольги Московченко, обкладинка Надії Дойчевої (Фонтан казок)

2. Андрусяк Іван. Морськосвинський детектив / Ілюстрації Анни Майти (Vivat)

3. Аренєв Володимир. Заклятий меч, або Голос крові / Ілюстрації Олександра Продана (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

4. Вдовиченко Галина. Містельфи / Ілюстрації Анни Ломакіної (Видавництво Старого Лева)

5. Гербіш Надійка. Яблука війни / Ілюстрації Софії Томіленко (Портал)

6. Гербіш Надійка. Ми живемо на краю вулкана / Ілюстрації Олени Лондон (Портал)

7. Дерманський Сашко. Лімерики / Ілюстрації Олега Петренка-Заневського (Крокус)

8. Дерманський Сашко. Маляка і Крококовть (Теза)

9. Дорожовець Олександра. Ліхтарники / Ілюстрації Євгена Самойлова (Наш Формат)

10. Карп’юк Василь. Олекса Довбуш. Таємниця сили / Ілюстрації Наталі Кудляк (Discursus)

11. Купріян Ольга. Коляда з лицарями / Ілюстрації Юлії Вус (Портал)

12. Куценко Оксана. Лерато означає любов / Ілюстрації Анни Сурган (Портал)

13. Лаюк Мирослав. Ківі Ківі / Ілюстрації Ростислава Попського (Видавництво Старого Лева)

14. Левкова Анастасія. Ашик Омер / Ілюстрації Ганни Приходько (Портал)

15. Лущевська Оксана. Ї. Особлива буква / Ілюстрації Романи Рубан (Портал)

16. Малетич Наталка. Привид, який не міг заснути / Ілюстрації Наталі Чорної (Видавництво Старого Лева)

17. Мамчич Олеся. ВосьмиЩОСЬ / Ілюстрації Інни Рудої (Видавництво Старого Лева)

18. Міхаліцина Катерина. Квіти для четвертого / Ілюстрації Катерини Борисюк (Портал)

19. Міхаліцина Катерина. Слідопитенята / Ілюстрації Інни Рудої (Видавництво Старого Лева)

20. Музиченко Настя. Загублені в таборі / Ілюстрації Ганни Осадко (Наш Формат)

21. Роздобудько Ірен. Ляказочки / Ілюстрації Надії Кушнір (Наш Формат)

22. Сотник Яна. Рака така, або Риба, яка співає / Ілюстрації Олени Потьомкіної (Видавництво 21)

23. Стахівська Юлія. Таємниця Могилянки і зниклий ключ / Ілюстрації Ірини Садової (Портал)

24. Тараторіна Світлана. Оця Марія звірів малювала / Ілюстрації Наталі Левицької (Видавництво)

25. Третяк Анна. Про трьох відважних лицарів / Ілюстрації Наталі Чорної (Ранок)

26. Фалькович Григорій. Пароплави і кити / Ілюстрації Яни Гранковської і Ростислава Попського (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

27. Чаклун Олег. Принцеса-блоґерка / Ілюстрації Марії Рудюк (Наш Формат)

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Зарубіжна художня література:

1. Блум Джуді. Ти тут, Боже? Це я, Маргарет! / Переклад Марти Госовської (Видавництво Старого Лева)

2. Дал Роальд. Фантастичний містер Лис / Переклад Віктора Морозова (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

3. Дал Сем Інґеб’єрґ. Крайній янгол / Переклад Галини Кирпи (Крокус)

Нон-фікшн:

1. Бреніф’є Оскар. Що таке свобода? / Переклад Марії Абрамової (Маміно)

2. Вздульська Валентина. Українські диковиська / Ілюстрації Марії Фої (Портал)

3. Левкова Анастасія. Спільна мова. Як народжуються і живуть слова / Ілюстрації Олени Старанчук (Портал)

4. Міхаліцина Катерина, Дворницький Станіслав. Реактори не вибухають (Портал)

5. Романишин Романа, Лесів Андрій (Творча майстерня “Аґрафка”). Куди і звідки (Видавництво Старого Лева)

6. Сердюк Марія. Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків (Читаріум)

7. Смаль Юлія. Віточка-квіточка та її дівочі справи / Ілюстрації Тетяни Калюжної (Моя книжкова полиця)

8. Стайнз Юмі, Доктор Кан Меллісса, Поговоримо про місячні! / Переклад Антоніни Ящук (Крокус)

9. Ткачук Галина. Школознавство (Портал)

10. Яценко Петро. Союз Радянських Речей (Портал)

МИСТЕЦЬКІ ВИДАННЯ

1. Бернар-Ковальчук Надія. Харківська школа фотографії: гра проти апарату (MOKSOP)

2. Василь Григорович Кричевський. Хрестоматія. Том 2 (1943–1976) (Видавець Олександр Савчук)

3. Маков Павло, Жадан Сергій. Постійне місце проживання (IST Publishing)

4. НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи / Упорядник: Сергій Білокінь (Родовід)

5. Семчишин-Гузнер Олеся. Модест Сосенко (1875-1920). Живопис, графіка: альбом-каталог (Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького)

6. Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута (Видавець Олександр Савчук)

7. Фінберг Олена. Рейзеле. Витинанка. Розмальовка. Антистрес (Дух і Літера)

8. Яблонська Тетяна. Щоденники, спогади, роздуми / Упорядниці: Гаяне Атаян та Ірина Зайцева (Родовід)

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ГУМАНІТАРИСТИКА

1. Актон, Лорд. Нариси з історії свободи, влади та демократії / Переклад Петра Таращука, Ніни Поліщук, Наталії Обвінцевої, Олега Проценка (Простір)

2. Бекірова Ґульнара, Андрій Іванець, Юлія Тищенко, Сергій Громенко, Бекір Аблаєв. Історія Криму і кримськотатарського народу / Українською та кримськотатарською мовами (Майстер книг)

3. Берджер Джон. Як ми бачимо / Переклад Ярослави Стріхи (IST Publishing)

4. Бойс Йозеф. Кожна людина – художник / Упорядниця: Леся Кульчинська. Переклад Володимира Артюха, Олександра Григоренка, Катерини Міщенко (Медуза)

5. Бреннан Джейсон. Проти демократії / Переклад Максима Бистрицького (Дух і Літера)

6. Величко Самійло. Літопис / Упорядники: Геннадій Боряк, Тетяна Таїрова-Яковлєва (Кліо)

7. Грищенко Олекса. Мої роки в Царгороді 1919-1920-1921 (Піраміда)

8. Заґмайстер Стефан, Волш Джессіка. Краса / Переклад Оксани Журавльової, Галини Пехнік (Art Huss)

9. Кірносова Надія, Цісар Наталія. Пекін vs Бейдзін. Чжуанцзи vs Джвандзи. Проєкт української практичної транскрипції китайської мови (Сафран)

10. Монолатій Іван. Переможене горе. Мнемонічні фігури (без)державної літератури (Лілея-НВ)

11. Рихло Петро. Пауль Целан. Референції (Дух і Літера)

12. Смотрицький Мелетій. Апологія паломництва до східних країв / Переклад Ростислава Паранька (Акта)

13. Стріха Максим. Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням (Дух і Літера).