Державний архів зарубіжної україніки відкриває нову рубрику про діячів діаспори

Державний архів зарубіжної україніки відкриває нову рубрику про діячів діаспори

Укрінформ
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) повідомив про відкриття нової рубрики «За документами ЦДАЗУ: імена і події», присвяченої добре знаним і маловідомим діячам української діаспори та їх діяльності.

Про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Розпочинає рубрику розповідь про українського письменника, журналіста Олександра Ващенка (1909–1974), що працював під псевдонімом А.Височенко і є, зокрема, автором книги «СССР без маски».

«Підтекст назви спонукає розуміти, що мова йде про маску театральну, як личину, як неправдиве/викривлене подання дійсності. Хто ж міг краще змалювати картину життя в СРСР, як не громадянин країни? Перечитуючи сторінки його творів, стає зрозумілим, що політичні, національні проблеми, спродуковані радянською владою століття тому – питання мови, Криму, Голодомору (геноциду) українського народу тощо - залишаються надзвичайно актуальними і донині», - зазначили в архіві.

Закінчивши Інститут журналістики, Ващенко з 1929 року працював журналістом в московській газеті «Комсомольская правда», в інформаційному агентстві ТАРС (телеграфне агентство Радянського Союзу), в центральних часописах УРСР та на радіо.

У міжвоєнний період в СРСР побувало чимало зарубіжних політиків для ознайомлення зсередини з першою в світі соціалістичною країною. Більшість висловлювала позитивне враження від побаченого, бо не підозрівала про справжні злодіяння комуністичного режиму, адже до кожного приїзду радянська влада готувала «потьомкінські» зустрічі.

У серпні 1933 р. в Україну з візитом приїздив прем’єр-міністр Франції Едуард Ерріо. Члени зарубіжної делегації відвідували хлібозаводи, спілкувалися з адміністрацією тощо. В підготовлених до візиту селах влаштовували зустрічі з колгоспниками, що показували переповнені зерном комори, розповідали про заробітки – 15 кг хліба за трудодень. Для Ерріо і його колег було організовано розкішну трапезу, під час якої їм вручали подарунки – вишиті рушники, а відтак Ерріо не побачив ознак голодної смерті українського населення…

У цей час Ващенко був кореспондентом радянських газет у Києві й мав можливість зблизька спостерігати за підготовкою до приїзду Ерріо, перебігом його візиту й результатами цих відвідин. Гарно сплановані «театральні» постанови приховували жахливе зубожіння населення через насильницьку конфіскацію продуктів, посівного матеріалу та спричинений цими діями Голодомор.

У 1934 р. Олександр Ващенко одружився з Клавдією Єзерською (1914 1962). У роки Другої світової війни вони перебували у таборах в Ганновері. У 1948 р. подружжя емігрувало до Бразилії.

Розповідається, що якось один з кореспондентів бразильського видання «Діаро де Сан-Пауло» взяв інтерв’ю в Олександра Ващенка як у емігранта. Згодом для цього часопису Ващенко написав цикл нарисів про Україну, які було перекладено португальською мовою. Ці нариси лягли в основу праці «СССР без маски», надрукованої у 1951–1952 рр. в Буенос-Айресі та Вінніпезі під псевдонімом А.Височенко. У цій книзі відображено й театр візиту Ерріо до України в 1933 р.

Збірка праць А. Височенка зустрілася також серед документів фонду громадсько-політичного діяча, журналіста, редактора Павла Дорожинського (1926-2015), що зберігається в ЦДАЗУ.

«Ващенко подає гостросюжетні художні твори з легким гумором і неочікуваними закінченнями. На сьогодні невідомо, де перетинались долі двох непересічних українських постатей – це питання потребує окремого дослідження. А от ознайомитись з рукописом твору Олександра Ващенка, з редакторськими правками (або П. Дорожинького, або О. Ващенка) можна в читальній залі ЦДАЗУ», - зауважили в архіві.

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Водночас в ЦДАЗУ повідомили, що архів з 08 січня 2021 року до 24 січня 2021 року включно призупиняє особистий прийом громадян та роботу читального залу, але продовжує свою роботу: інформаційні послуги надаватимуться дистанційно.

Як зазначається, це буде зроблено на виконання підпункту 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.012.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гостро респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

З усіх питань можна звертатись телефоном, поштою, на електронну пошту tsdazu@arch.gov.ua чи на сторінку ЦДАЗУ в соціальній мережі Фейсбук. Контактні дані за посиланням.

Фото: Укрінформ, Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)

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