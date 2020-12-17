Державний архів зарубіжної україніки відкриває нову рубрику про діячів діаспори

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) повідомив про відкриття нової рубрики «За документами ЦДАЗУ: імена і події», присвяченої добре знаним і маловідомим діячам української діаспори та їх діяльності.

Про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Розпочинає рубрику розповідь про українського письменника, журналіста Олександра Ващенка (1909–1974), що працював під псевдонімом А.Височенко і є, зокрема, автором книги «СССР без маски».

«Підтекст назви спонукає розуміти, що мова йде про маску театральну, як личину, як неправдиве/викривлене подання дійсності. Хто ж міг краще змалювати картину життя в СРСР, як не громадянин країни? Перечитуючи сторінки його творів, стає зрозумілим, що політичні, національні проблеми, спродуковані радянською владою століття тому – питання мови, Криму, Голодомору (геноциду) українського народу тощо - залишаються надзвичайно актуальними і донині», - зазначили в архіві.

Закінчивши Інститут журналістики, Ващенко з 1929 року працював журналістом в московській газеті «Комсомольская правда», в інформаційному агентстві ТАРС (телеграфне агентство Радянського Союзу), в центральних часописах УРСР та на радіо.

У міжвоєнний період в СРСР побувало чимало зарубіжних політиків для ознайомлення зсередини з першою в світі соціалістичною країною. Більшість висловлювала позитивне враження від побаченого, бо не підозрівала про справжні злодіяння комуністичного режиму, адже до кожного приїзду радянська влада готувала «потьомкінські» зустрічі.

У серпні 1933 р. в Україну з візитом приїздив прем’єр-міністр Франції Едуард Ерріо. Члени зарубіжної делегації відвідували хлібозаводи, спілкувалися з адміністрацією тощо. В підготовлених до візиту селах влаштовували зустрічі з колгоспниками, що показували переповнені зерном комори, розповідали про заробітки – 15 кг хліба за трудодень. Для Ерріо і його колег було організовано розкішну трапезу, під час якої їм вручали подарунки – вишиті рушники, а відтак Ерріо не побачив ознак голодної смерті українського населення…

У цей час Ващенко був кореспондентом радянських газет у Києві й мав можливість зблизька спостерігати за підготовкою до приїзду Ерріо, перебігом його візиту й результатами цих відвідин. Гарно сплановані «театральні» постанови приховували жахливе зубожіння населення через насильницьку конфіскацію продуктів, посівного матеріалу та спричинений цими діями Голодомор.

У 1934 р. Олександр Ващенко одружився з Клавдією Єзерською (1914 1962). У роки Другої світової війни вони перебували у таборах в Ганновері. У 1948 р. подружжя емігрувало до Бразилії.

Розповідається, що якось один з кореспондентів бразильського видання «Діаро де Сан-Пауло» взяв інтерв’ю в Олександра Ващенка як у емігранта. Згодом для цього часопису Ващенко написав цикл нарисів про Україну, які було перекладено португальською мовою. Ці нариси лягли в основу праці «СССР без маски», надрукованої у 1951–1952 рр. в Буенос-Айресі та Вінніпезі під псевдонімом А.Височенко. У цій книзі відображено й театр візиту Ерріо до України в 1933 р.

Збірка праць А. Височенка зустрілася також серед документів фонду громадсько-політичного діяча, журналіста, редактора Павла Дорожинського (1926-2015), що зберігається в ЦДАЗУ.

«Ващенко подає гостросюжетні художні твори з легким гумором і неочікуваними закінченнями. На сьогодні невідомо, де перетинались долі двох непересічних українських постатей – це питання потребує окремого дослідження. А от ознайомитись з рукописом твору Олександра Ващенка, з редакторськими правками (або П. Дорожинького, або О. Ващенка) можна в читальній залі ЦДАЗУ», - зауважили в архіві.

Водночас в ЦДАЗУ повідомили, що архів з 08 січня 2021 року до 24 січня 2021 року включно призупиняє особистий прийом громадян та роботу читального залу, але продовжує свою роботу: інформаційні послуги надаватимуться дистанційно.

Як зазначається, це буде зроблено на виконання підпункту 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.012.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гостро респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

З усіх питань можна звертатись телефоном, поштою, на електронну пошту tsdazu@arch.gov.ua чи на сторінку ЦДАЗУ в соціальній мережі Фейсбук. Контактні дані за посиланням.

Фото: Укрінформ, Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)