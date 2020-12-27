Визначені лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких за 2020 рік

Визначені лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2020 рік — письменник Віктор Палинський, художники Михайло Кузів і Олег Кузів, історик і релігієзнавець Ярослав Стоцький, краєзнавець Михайло Тимошик.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Українську літературну газету".

За результатами таємного голосування Громадська рада вирішила присвоїти Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2020 рік:

письменнику, есеїсту, публіцисту, літературному критику, члену правління НСПУ, заслуженому працівнику культури України, лауреату Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, Літературної премії ім. Ірини Вільде, Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя «Тріумф» та ін. Віктору Палинському (м. Львів) – за книги «Час творити. Есеї про поетів, прозаїків, митців» і «Замок Золотої Липи» (обидві – 2019);

художникам, учасникам міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних виставок, артфестивалів та пленерів, авторам персональних виставок, заслуженому діячу мистецтв України, доценту ТНПУ ім. В. Гнатюка Михайлу Кузіву (м. Тернопіль) і Олегу Кузіву (с. Біще на Бережанщині) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво, популяризацію імені та творчості Богдана Лепкого в малярстві, активну громадсько-культурну діяльність;

доктору історичних наук (Україна) і доктору гуманістичних наук (Польща), професору ТНТУ ім. І. Пулюя, члену НСЖУ, НСКУ, НТШ, голові Тернопільської асоціації релігієзнавців Ярославу Стоцькому – за серії наукових і науково-популярних книг з релігієзнавства, краєзнавства і поетичних збірок в т.ч. добірки віршів навіяних творчістю Богдана Лепкого;

краєзнавцеві, колекціонеру, кандидату економічних наук, голові постійної комісії Тернопільської обласної ради 5-го та 6-го скликань з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства, члену обласної видавничої ради Михайлу Тимошику – за ініціативу прийняття звернення обласної ради до Верховної Ради України про відзначення 150-річчя Богдана Лепкого на державному рівні, промоцію цієї визначної дати власними ресурсами, постійну фінансову і творчу допомогу обласному комунальному музею Богдана Лепкого в м. Бережани, укладання і видання довідково-енциклопедичного каталогу «Значки та медалі Тернопілля» (2018 р.).

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Голова Громадської ради із вручення премії Богдан Мельничук розповів, що вже традиційно фонд премії Братів Лепких формує Ліга підприємців «Українська справа».

Нагадаємо: всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. Братів Богдана та Левка Лепких заснована 1991 року редакцією журналу «Тернопіль». Певний час (через відсутність коштів) премію не вручали. У грудні 2008 року премію було відновлено. Нею нагороджують людей, які зробили значний вклад у розвиток української культури.