Лауреатом Премії Шевельова 2020 року став Тарас Лютий

Ім’я переможця традиційно оголосили під час урочистої церемонії 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова, повідомили Укрінформу в PEN Ukraine.

Загалом до списку фіналістів 2020 року ввійшли Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”, “Темпора”), Василь Махно (“Уздовж океану на ровері”, Yakaboo Publishing) та Павло Швед (“З чого нам дозволено сміятись?”, “Комубук”).

Тарас Лютий – доктор філософських наук, письменник, колумніст та музикант. Професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА. Старший науковий працівник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Автор наукових монографій “Нігілізм: анатомія Ніщо” (2002), “Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади” (2016), поетичної збірки “Елегії” (2010), збірки поезій та оповідань “Паладини луни” (2019), збірки малої прози “Вулики сновидінь” (2007), а також збірок есеїв “Корабель шаленців” (2017) та “Культура принад і спротиву” (2020).

Під час церемонії лауреата нагородили статуеткою Бронзового Ангела, виготовленою скульпторкою Світланою Карунською, а також грошовою премію та дипломом лауреата.

Номінанти отримали дипломи фіналістів і добірку книжок від видавництва “Дух і Літера”.

Цього року в рамках Премії імені Шевельова також було вручено дві спеціальні відзнаки. Зокрема, письменниця Оксана Забужко з книгою вибраної есеїстики “Планета Полин” (“Комора”) отримала спеціальну відзнаку Капітули за внесок у розвиток української есеїстики та промоцію спадщини Юрія Шевельова.

Також під час церемонії вперше було вручено спеціальну відзнаку UA: Радіо Культура, володарем якої став письменник Василь Махно. Його збірка есеїв “Уздовж океану на ровері” (Yakaboo Publishing) прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо Культура.

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Як повідомлялося, премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”), Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”), Костянтин Москалець (“Сполохи”), Олександр Бойченко (“Більше/менше”), Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”), Андрій Любка (“Саудаде”), Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”), Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”).

Засновники премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа, Видавництво “Дух і Літера”, Центр юдаїки, Український науковий інститут Гарвардського університету.

Фото: Олександр Куліков