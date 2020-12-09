На премію Рильського висунули 21 твір у двох номінаціях

Державний комітет телебачення і радіомовлення завершив прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів імені Максима Рильського та опрацював подані пропозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держкомтелерадіо в Фейсбуці.

"Премія має дві номінації: за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів; за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу. На здобуття премії у першій номінації надійшло 18 книг від 13 авторів-перекладачів з англійської, давньогрецької, італійської, німецької, російської, французької, шведської мов на українську. У другій номінації на здобуття премії висунуто три книги перекладів з української мови англійською, грецькою, російською", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що книги, які надійшли на конкурс, будуть передані для ознайомлення членам комітету з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

Премія Кабінету Міністрів імені Максима Рильського є щорічною літературною премією.