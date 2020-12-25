Еmoji в масці, Джордж Флойд і як далеко чхнути: що люди шукали у Google в 2020-му
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані сервісу Google Trends. У тренді були також захід сонця, медитації, розіграш батьків тощо.
"Працівники життєво важливих сфер - лікарі та медсестри, вчителі, водії громадського транспорту і багато інших - робили неможливе кожного дня. Ми безмежно вдячні їм за це - кількість запитів зі словом "дякую" сягнуло рекордної позначки", - йдеться у добірці "Теми, які стали популярними цьогоріч".
Крім того, у 2020 році кількість запитів про безсоння сягнуло історичного максимуму.
Ми частіше шукали emoji в масці, ніж emoji-обійми.
Діти цьогоріч не нудьгують, адже запит на розіграш батьків популярний, як ніколи раніше.
У 2020 році ми цікавилися, як вирощувати овочі удвічі частіше, ніж у 2019 році.
Працівники системи охорони здоров'я надихали нас своєю хоробрістю. Цьогоріч безліч людей запитували, як стати медсестрою або медбратом.
З усіх онлайн-активностей люди найчастіше шукали віртуальні музеї.
У цьому році Джорджа Флойда шукали навіть частіше, ніж відомих зірок, історичних особистостей, музикантів і письменників на ім'я Джордж.
У 2020 році ми запитували, як зупинити зміну клімату, набагато частіше, ніж раніше.
Нам всім потрібні хвилини спокою. Цьогоріч кількість запитів "захід сонця поблизу" стала рекордною.
У цьому році ми найбільше хотіли навчитися програмуванню. З усіх мов програмування користувачі найбільше вподобали python.
Трохи загубилися в часі через самоізоляцію? Розуміємо. Кількість запитів, який сьогодні день, сягнуло рекордної позначки у квітні 2020 року.
Користувачі найбільше хотіли спекти хліб на заквасці.
У 2020 році люди по всьому світу забажали взяти собаку з притулку. Кількість таких запитів сягнуло історичного максимуму.
Цього року запитів, як стати волонтером було більше, ніж як стати інфлуенсером.
Люди стали шукати, як допомогти набагато частіше, ніж раніше. Серед найпопулярніших запитів - як допомогти у боротьбі з пожежами в Австралії, як допомогти руху Black Lives Matter, як допомогти в боротьбі з коронавірусом і як допомогти постраждалим у Бейруті.
Діти перейшли на дистанційне навчання, а батьки стали вчителями. Цьогоріч запитів, як навчити стало удесятеро більше порівняно з 2019 роком. Наступний за популярністю запит - чому дитина постійно їсть?
Не забувайте про дихання. В усьому світі люди запитували про медитацію.
Питання, як далеко можна чхнути, задавали у п'ять разів частіше.
В усьому світі люди стали шукати, як допомогти малому бізнесу вдвічі частіше, ніж торік.
Фото: chrome-faq.info