Facebook використає штучний інтелект для спрощення довгих текстів – ЗМІ

Компанія Facebook розробляє інструмент, за допомогою якого відбуватиметься резюмування довгих статей у ЗМІ для того, щоб користувачам не довелося їх читати.

Як передає Укрінформ, про це компанія заявила на закритій зустрічі зі своїми працівниками, аудіозапис з якої отримало у своє розпорядження видання BuzzFeed.

Під час зустрічі керівник технологічного напряму Facebook Майк Шрьопфер розповів про впровадження у компанії технологій штучного інтелекту (ШІ).

За його словами, компанія розробляє інструмент «TLDR», що розшифровується як «Too Long Didn’t Read» (Занадто довго, не читав). Інструмент за допомогою ШІ узагальнюватиме довгі статті, щоб користувачі не витрачали на них час. Імовірно, «TLDR» також створюватиме аудіоверсію статті та може бути голосовим помічником.

Серед інших анонсованих проєктів компанії – нейронний сенсор, який зможе зчитувати команди людей просто з їхнього мозку та інше.

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«Ми повинні розвиватися відповідально, щоб завоювати довіру й право на подальший розвиток. Ми обов’язково маємо подати це правильно, щоб люди в усьому світі могли скористатися цими чудовими технологіями… і не відчували їхнього негативного впливу», – сказав Шрьопфер.

У компанії поки не прокоментували дану інформацію.