Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу

Стартап Papercup пропонує знизити витрати виробників відеоконтенту на перекладачів і акторів дубляжу та пропонує технологію на базі штучного інтелекту для швидкого перекладу відеороликів.

Як передає Укрінформ, про це пише techcrunch.

«Більша частина світового відео- та аудіоконтенту прив'язана до однієї мови. Сюди входять мільярди годин відео на YouTube, мільйони епізодів подкастів, десятки тисяч навчальних курсів на Skillshare і Coursera і тисячі годин контенту на Netflix. Практично кожен власник контенту намагається вийти на міжнародний рівень, але на даний момент не існує простого і економічного способу перекладу контенту, крім субтитрів», — цитує генерального директора Papercup Джессі Шемена 24 Техно.

Синтетично згенерований переклад не відразу повертається до клієнта. Спочатку його перевіряє команда носіїв мови, також підключена до платформи, щоб переконатися в якості результату. Таким чином якість перекладу контролюється самою компанією і дозволяє збирати дані для покращення алгоритму.

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Сервіс поки на стадії тестування, але вже доступний для всіх бажаючих за 20 доларів за хвилину перекладу.

Щоб скористатись послугою, необхідно завантажити своє відео чи аудіо в систему і обрати бажану мову. Далі команда Papercup перевірить якість звуку і запустить алгоритми, які швидко перекладуть аудіодоріжку.

Стартап Papercup вже співпрацює з приватними клієнтами і декількома великими компаніями. Серед них є Sky News і Discovery, а також популярний YouTube-канал DIY Creators. За підрахунками стартапу, за останні 12 місяців більше 80 мільйонів людей подивилися відеоролики, перекладені за допомогою їхньої системи.

фото: Papercup