Штучний інтелект в Україні розвиватимуть у восьми сферах

Розроблена Міністерством цифрової трансформації Концепція розвитку штучного інтелекту охоплює 8 різних сфер державної діяльності та індустрій.

Про це розповіла заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іонан на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо коротко, то в межах цієї Концепції передбачено 8 сфер державної діяльності та індустрій - це освіта та людський капітал, кібербезпека, наука та інновації, економіка та бізнес, оборона та безпека, державне управління, правове регулювання та етика і правосуддя", - сказала Іонан.

За її словами, наприклад, у сфері середньої освіти Мінцифри планує організувати курси для педагогів щодо роботи з даними та основ штучного інтелекту. Крім цього, одним з пріоритетних напрямків діяльності для відомства є популяризація та підвищення якості природничої та фізико-математичної освіти в школі і створення спеціалізованих освітніх програм зі штучного інтелекту.

Іонан зауважила, що Концпеція також передбачає створення умов для розвитку підприємництва у сфері штучного інтелекту через надання доступу для капіталу, партнерство з венчурними фондами, організації заходів за кордоном та створення закритих інформаційих середовищ для ізольованого тестування технологій штучного інтелекту.

"Ми переконані, що нові технології не повинні витісняти фахівців з робочих місць і залишати людей без можливості заробітку внаслідок автоматизації професій. Тому ми передбачили розробку "дорожньої карти" щодо перекваліфікації людей, робота яких може бути автоматизована в найближчі 5-10 років", - зазначила Іонан.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 2 грудня схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні та доручив Міністерству цифрової трансформації в тримісячний термін розробити план її реалізації.

Концепція розрахована до 2030 року і спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню технологій штучного інтелекту в соціально-економічній, науково-технічний, оборонній, екологічній та національно-культурній сферах загальнодержавного значення.