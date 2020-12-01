Штучний інтелект вирішив проблему, яку вчені не могли розв'язати пів століття

Компанія з розробки штучного інтелекту DeepMind, яка є власністю Alphabet, розробила програмне забезпечення, що з точністю може передбачити, як згортатимуться білки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Програма отримала назву AlphaFold.

Зазначається, що спрогнозувати форму, в яку згорнеться білок, важливо, оскільки це визначає їхню функцію і майже всі захворювання, включаючи рак та деменцію, пов’язані з функціонуванням білків.

"Точно передбачити, як білки згортаються, дуже складно", - зазначила професор Дженет Торнтон із Європейського інституту біоінформатики.

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За словами співзасновника і гендиректора DeepMind Деміса Хассабіса, кінцевою метою компанії завжди було створення штучного інтелекту, який можна буде використовувати для кращого розуміння світу та прискорення темпів наукових відкриттів.

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Як повідомляв Укрінформ, технічний директор компанії Facebook Майк Шрупфер заявив, що спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту знаходить 94,7% контенту з риторикою ненависті, який видаляється з платформи.