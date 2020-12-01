Штучний інтелект вирішив проблему, яку вчені не могли розв'язати пів століття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Програма отримала назву AlphaFold.
Зазначається, що спрогнозувати форму, в яку згорнеться білок, важливо, оскільки це визначає їхню функцію і майже всі захворювання, включаючи рак та деменцію, пов’язані з функціонуванням білків.
"Точно передбачити, як білки згортаються, дуже складно", - зазначила професор Дженет Торнтон із Європейського інституту біоінформатики.
За словами співзасновника і гендиректора DeepMind Деміса Хассабіса, кінцевою метою компанії завжди було створення штучного інтелекту, який можна буде використовувати для кращого розуміння світу та прискорення темпів наукових відкриттів.
Як повідомляв Укрінформ, технічний директор компанії Facebook Майк Шрупфер заявив, що спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту знаходить 94,7% контенту з риторикою ненависті, який видаляється з платформи.