У Японії штучний інтелект допомагатиме людям з порушенням зору
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
П'ять компаній розробили цей кейс з вбудованими камерами і сенсорами для фіксування перешкод і знаходяться поблизу людей.
Штучний інтелект прораховує рухи людей і за допомогою вібрації через ручку кейса орієнтує користувача.
У сукупності зі спеціальним рюкзаком, в якому знаходиться ще одна камера, цей кейс може навіть точно повідомляти користувачеві, як далеко від нього знаходяться інші люди.
Це може бути важливим моментом під час соціального дистанціювання в умовах коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, японська компанія-провайдер карт місцевості Zenrin створила систему на основі штучного інтелекту, яка розробляє плани доставки для транспортних компаній.
Фото: www3.nhk.or.jp