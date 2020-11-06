У Японії штучний інтелект допомагатиме людям з порушенням зору

Японські компанії планують провести тестування кейса, в якому вбудовано штучний інтелект для надання допомоги людям з порушенням зору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

П'ять компаній розробили цей кейс з вбудованими камерами і сенсорами для фіксування перешкод і знаходяться поблизу людей.

Штучний інтелект прораховує рухи людей і за допомогою вібрації через ручку кейса орієнтує користувача.

У сукупності зі спеціальним рюкзаком, в якому знаходиться ще одна камера, цей кейс може навіть точно повідомляти користувачеві, як далеко від нього знаходяться інші люди.

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Це може бути важливим моментом під час соціального дистанціювання в умовах коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, японська компанія-провайдер карт місцевості Zenrin створила систему на основі штучного інтелекту, яка розробляє плани доставки для транспортних компаній.

Фото: www3.nhk.or.jp