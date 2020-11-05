В Японії штучний інтелект допоможе службам доставки

Японська компанія-провайдер карт місцевості Zenrin створила систему на основі штучного інтелекту, яка розробляє плани доставки для транспортних компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Ця система моментально видає найбільш ефективний маршрут для виконання доставки для кожної вантажівки.

Маршрут враховує адреси отримувачів, зазначений час доставки, типові умови завантаженості доріг для даного району.

За словами представника Zenrin Сакаї Сеїті, їх мета - допомогти індустрії логістики стати більш ефективною і відповідати навантаженням.

Тим часом одна з великих компаній доставки Sagawa Express розробляє програму, що дозволяє водіям вантажівок заздалегідь знати, чи буде отримувач вдома в очікуваний час прибуття.

Система з штучним інтелектом аналізує дані з смарт-лічильників, якими оснащені домогосподарства. Це дозволить за допомогою віддаленої перевірки використання домогосподарством електроенергії знизити кількість випадків приїзду під час відсутності господарів.

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Як повідомляв Укрінформ, вчені Массачусетського технологічного інституту розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може виявити ознаки коронавірусу (COVID-19) в звучанні кашлю людини.