Штучний інтелект «навчили» виявляти ознаки COVID-19 у звуках кашлю

Вчені Массачусетського технологічного інституту розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може виявити ознаки коронавірусу (COVID-19) у звучанні кашлю людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Під час тестування алгоритм встановив наявність коронавірусу у 98,5% випадків людей, які до того отримали офіційний позитивний тест на COVID-19. Також повідомляється, що для учасників групи, із безсимптомним перебігом захворювання, результат випробовування алгоритму був на 100% достовірним.

«Спосіб, яким ви видаєте звуки (кашлю) змінюється, коли у вас COVID-19, навіть, якщо у вас немає симптомів», - пояснив один із співавторів дослідження Брайян Субірана. Також він додав, що людське вухо не здатне уловити ці зміни.

Нині дослідники очікують на схвалення винаходу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 листопада в світі підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, з них 1,211 млн летальних. Від коронавірусу одужали 34,036 млн пацієнтів.

Фото: Getty Images