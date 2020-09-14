Канада та ЄС хочуть подолати COVID-19 штучним інтелектом

Канада та ЄС хочуть подолати COVID-19 штучним інтелектом

Укрінформ
Європейський Союз та Канада намагаються підтримати глобальні зусилля із припинення пандемії коронавірусу за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада та ЄС співпрацюють на кількох багатосторонніх платформах, вивчаючи, як застосувати штучний інтелект та інші цифрові технології для допомоги міжнародній спільноті у реагуванні на та відновленні від COVID-19”, - йдеться у заяві.

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Зазначається, що координація у галузі штучного інтелекту “відбувається паралельно із тривалою та глибокою співпрацею в інших галузях, в тому числі квантових технологіях”. 

Нагадаємо: між Канадою та ЄС щороку відбувається так званий “Цифровий діалог”, під час якого Оттава та Брюссель обмінюються напрацюваннями у галузі новітніх технологій.

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