В Україні схвалили план розвитку штучного інтелекту до 2030 року

Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні та доручив Міністерству цифрової трансформації в тримісячний термін розробити план реалізації цієї концепції.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд з доопрацюванням в одноденний термін прийняв на засіданні 2 грудня.

"На сьогодні Україна має найбільшу кількість компаній-розробників штучного інтелекту в Східній Європі. На початку 2020 року ми мали майже 150 постачальників з достатнім досвідом у галузі штучного інтелекту. Галузь дуже активно розвивається. Для нас дуже важливо розробити зрозумілу для держави та приватного сектору стратегію розвитку штучного інтелекту в нашій країні", - заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні уряду.

Згідно з текстом доповідної записки до розпорядження, концепція спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню технологій штучного інтелекту в соціально-економічній, науково-технічний, оборонній, екологічній та національно-культурній сферах загальнодержавного значення.

Реалізація Концепції передбачена протягом 2020-2030 років, її основними завданнями є: приведення законодавства України у галузі використання технологій штучного інтелекту у відповідність міжнародним нормативно-правовими актами, впровадження технологій штучного інтелекту, сприяння підвищенню рівня досліджень штучного інтелекту, забезпечення доступу до баз даних та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.

Зазначається, що реалізація концепції надасть змогу унормувати законодавчі принципи: розробки, застосування всередині України та експорту технологій штучного інтелекту.