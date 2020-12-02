В Україні схвалили план розвитку штучного інтелекту до 2030 року

В Україні схвалили план розвитку штучного інтелекту до 2030 року

Укрінформ
Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні та доручив Міністерству цифрової трансформації в тримісячний термін розробити план реалізації цієї концепції.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд з доопрацюванням в одноденний термін прийняв на засіданні 2 грудня.

"На сьогодні Україна має найбільшу кількість компаній-розробників штучного інтелекту в Східній Європі. На початку 2020 року ми мали майже 150 постачальників з достатнім досвідом у галузі штучного інтелекту. Галузь дуже активно розвивається. Для нас дуже важливо розробити зрозумілу для держави та приватного сектору стратегію розвитку штучного інтелекту в нашій країні", - заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на засіданні уряду.

Згідно з текстом доповідної записки до розпорядження, концепція спрямована на підвищення конкурентоспроможності України завдяки використанню технологій штучного інтелекту в соціально-економічній, науково-технічний, оборонній, екологічній та національно-культурній сферах загальнодержавного значення.

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Реалізація Концепції передбачена протягом 2020-2030 років, її основними завданнями є: приведення законодавства України у галузі використання технологій штучного інтелекту у відповідність міжнародним нормативно-правовими актами, впровадження технологій штучного інтелекту, сприяння підвищенню рівня досліджень штучного інтелекту, забезпечення доступу до баз даних та підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку.

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Зазначається, що реалізація концепції надасть змогу унормувати законодавчі принципи: розробки, застосування всередині України та експорту технологій штучного інтелекту.

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