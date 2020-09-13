Штучний інтелект допоможе уникнути повторних злочинів: Мін’юст запускає "Касандру"

Міністерство юстиції починає використовувати програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту "Касандра", яке аналізуватиме можливість повторного порушення закону злочинцем.

Як передає Укрінформ, про це у відеозверненні розповів міністр Денис Малюська.

"Покарання за злочин встановлює суд, але для того, щоб йому допомогти в цьому, існує документ під назвою "Досудова доповідь", який готують співробітники пробації. Це частина Міністерства юстиції. У цьому документі описується особистість обвинувачуваного, а також оцінка ймовірності вчинення ним нових злочинів. Відповідно "Касандра" цей процес автоматизує", - розповів Малюська.

Він зазначив, що співробітник пробації, проставивши відповіді на запитання у межах програмного забезпечення, отримує оцінку ймовірності скоєння нового злочину від 0 до 97. Така оцінка здійснюється алгоритмом, який за те чи інше питання дає бали, а потім їх підсумовує.

"Досить скоро «Касандра» навчиться самостійно визначати, скільки балів потрібно дати за відповідь на те чи інше питання. А через кілька років у нас буде великий масив даних, за результатами машинного навчання за яким «Касандра» навчиться аналізувати відповіді не тільки на перелік простих запитань, а й аналізувати всі інші дані, які є про злочинця", - зазначив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції України на початку серпня анонсувало продаж в'язниць. Наразі відомо про підготовку до продажу трьох «лотів» – Ірпінського виправного центру № 132, Південної виправної колонії № 51 та Львівської виправної колонії № 48, проте жоден із них на торги ще не виставлений.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська висловив думку, що в Україні потрібно залишити всього дві в'язниці, не рахуючи СІЗО.