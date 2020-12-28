«Коронація слова» назвала переможців у номінації «Пісенна лірика»

Стали відомі переможці Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 2020 року в номінації «Пісенна лірика».

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі конкурсу, імена авторів пісенної лірики, з якої постануть нові українські пісні, оприлюднили 27 грудня під час онлайн-церемонії нагородження.

«Серед збірок творів 1 премію присуджено - «50 відтінків тепла», автор - Богдан Щеглюк (Київська обл.), «Пісні з Донбасу», автор - Антоніна Листопад (Київська обл./Краснодон); 2 премію – «Україна і родина - два крила», Любов Мишура (с. Бондарівка, Луганська обл.); 3 премію – «Пісні про невмируще», Віталій Старченко (м. Дніпро)», - йдеться у повідомленні.

Дипломами в цій номінації відзначено збірки: «Обвінчала нас осінь», Ірина Романенко (Київ); «Тримай мене», Світлана Мазуренко (м. Вінниця); «Мої ранок і вечір мають ваше ім’я», Наталя Матюх (м. Харків); «Що ти знаєш про море», Олександр Козинець (Київ); «Між нами», Ігор Астапенко (Київ); «Передосіння», Вікторія Швель (Переяслав-Хмельницький).

Серед окремих творів 1 премією поціновано твір «Крила на виріст», Саня Малаш (с. Гоголів, Київська обл.); 2 премією – «Давай літати», Богдана Гайворонська (м. Ірпінь, Київська обл.); 3 премією – «А я прошу», Іван Гентош (м. Львів).

Дипломами відзначено: «Медитативний вальс», Сергій Татчин (м. Вінниця); «Розкажи мені щось про Крим», Ольга Мацо (м. Ужгород).

Спеціальні відзнаки за патріотичну пісню дісталися творам «Ой, козацька доле…», Галина Кознюк-Лукашонок (с. Вовчківці, Івано-Франківська обл.); «Наша слава», Надія Тубальцева (м. Дніпро); «Вічно в серці», Олександр Мачула (м. Миколаїв); «Красиві люди у вишиванках», Юрій Старчевод (с. Святопетрівське, Київська обл.); «Сила Сірка з нами», Олександр Олефіренко (м. Лисичанськ).

Відзнака «Міжнародний вибір» присуджена за такі твори: «Ти для мене зірка», Юлія Пошивак (Пенсильванія, США); «Не треба інших», Ірина Купчинська (Лондон/Київ); «Київ-Мадрид», Галина Британ (м. Борислав, Львівська обл.).

Відзнака Київського Палацу дітей та юнацтва – «Прапор», Василь Губарець (м. Київ); «Сумна казка», Наталя Лапіна (м. Черкаси); «Дзвінок останній», Інна Рубан-Оленіч (с. Гнідинці, Чернігівська обл.); «Колиска вогню», Наталія Дев’ятко (м. Дніпро).

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Відзнака за найкращий гумористичний твір від Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка – «Славні хлопці Василі», Василь Губарець (Київ); «Циганка-осінь», Зоя Шкуратовська (смт. Шишаки, Полтавська обл.); «Колискова коханому», Оксана Швидь (с. Понівка, Кіровоградська обл.).

Відзнака «Як тебе не любити...» від газети «Вечірній Київ» - Богдан Щеглюк (с. Крюківщина, Київська обл.); «Хрещатиком закоханим», Надія Семена (м. Київ).

Відзнака за військову пісню – «Захиснику Вітчизни» і «На Стрітення», Микола Савчук (с. Віньківці, Хмельницька обл.); «Панні на візочку», Дмитро Іванишин (с. Партизанське, Дніпропетровська обл.); «Річниці Євромайдану присвячується…», Ірина Головай (м. Київ); «Коли закінчиться війна…», Ніна Третяк (м. Гребінка, Полтавська обл.).

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Іменні відзнаки: від підприємця, мецената Тараса Демкури за кращий твір про Іоганна Пінзеля – «Ангел Йоганна Пінзеля», Любов Ільницька (м. Київ); від актриси Ольги Сумської – «Роксолана», Ніна Шугніло (с. Уховець, Волинська обл.); від громадської діячки Алли Шлапак – «Працівникам освіти», Наталія Бєсєда (м. Кривий Ріг), «Моя столиця» Наталія Котович (м. Любомль, Волинська обл.), «Стежина до школи», Віталій Гупалюк (с.Франівка, Рівненська обл.); від поета Андрія Пермякова за кращі переклади зарубіжних хітів – «Жовтень і квітень», Юлія Вротна (смт. Коцюбинське, Київська обл./м. Кам`янець-Подільський), «У сосновім бору», Григорій Гонтарчук (с. Святопетрівське, Київська обл.); відзнака «Вибір композитора Руслани Лісової» - «Я знаю, що ти є», Ірина Євдокимова (м. Запоріжжя); відзнака від письменниці, ініціаторки Дня вишиванки Лесі Воронюк та ГО «Всесвітній день вишиванки» – «Вишиваний оберіг», Марія Баліцька (м. Тернопіль).

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», який проводиться 20 років, є найпрестижнішим українським проєктом, який в царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен.

Переглянути онлайн-церемонію нагородження переможців можна на YouTube-каналі «Коронації слова».

Засновники конкурсу Тетяна та Юрій Логуші запровадили номінацію «Пісенна лірика» 2009 року. Мета введення номінації – популяризація української музики, милозвучної української мови. За десять років конкурсу відкрито багато нових імен, сотні поезій, звучать багато відомих пісень, зокрема, й військових, які звучать в ефірі національних радіостанцій, збільшивши український контент. Серед найпопулярніших сучасних авторів пісенної лірики – Анатолій Матвійчук, Вікторія Амеліна, Тарас Антипович, Дарина Гладун, Оксана Шеренгова, Світлана Дідух-Романенко, Ігор Жук, Олена Іськова-Миклащук, Ганна Коназюк, Юлія Мусаковська, Тала Пруткова, Ірина Сажинська, Оксана Самара, Олеся Сінчук, Ірина Цілик, Богдан Стельмах.

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І, як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру - якісними фільмами і п’єсами.

Як повідомляв Укрінформ, «Коронація слова - 2020» на онлайн-церемонії 1 липня оголосила переможців міжнародного літературного конкурсу в номінації «Романи»; 20 вересня - у номінації «Кіносценарії»; 20 жовтня - переможців Молодої та Дитячої Коронацій; 22 листопада – у номінації «П’єси».