Книжки, вистави та кіно: премія Лесі Українки завершила прийом заявок

Держкомітет телебачення і радіомовлення завершив прийом творів на здобуття урядової премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

"Цього року на здобуття премії у чотирьох номінаціях надійшли 58 літературно-мистецьких творів. Так, видавництвами та видавничими організаціями на розгляд членів Комітету з присудження премії подано 30 літературних творів: казок, оповідок, скоромовок та віршованих творів від сучасних українських авторів для малечі та дітей середнього шкільного віку, а також повісті, романи, етнологічне дослідження та збірку публіцистичних творів, призначені для юнацької читацької аудиторії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» за премію змагатимуться шість книжкових видань від п’яти видавництв.

Також Національною спілкою театральних діячів України та її міжобласними відділеннями для участі у конкурсі на здобуття премії висунуто 14 театральних постановок. Це, зокрема, вистави, які йдуть на сценах академічних театрів Києва, Житомира, Івано-Франківська, Запоріжжя, Рівного, Одеси, Вінниці, а також постановки театральної студії «Тандем-клас» Станично-Луганського районного будинку культури та комунального закладу початкової спеціалізованої освіти «Мистецька театральна школа» з міста Одеси.

На здобуття премії 2020-го року також висунуто вісім кінотворів: ігрових та анімаційних кінострічок, серед яких героїчна сага «Легенда Карпат», ігрові фільми «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке», «Тільки диво», спільний мультимедійний проєкт телеканалу «Київ», науково-популярний фільм «Геракл – герой України/Heracles: a person and myths», анімаційний фільми «Цар Плаксій та Лоскотон» та інші.

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Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо в 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження Премії імені Лесі Українки здійснює Держкомтелерадіо. В установленому порядку він вносить пропозиції Комітету до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення про присудження премій.