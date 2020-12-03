Премія Леонтовича назвала переможців

На Вінниччині назвали цьогорічних переможців премії імені Миколи Леонтовича, яку присуджують за внесок у розвиток музичного і хорового мистецтва.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Голова ОДА Сергій Борзов підписав розпорядження «Про присудження премії імені М. Д. Леонтовича». Відтак, премію в розмірі по 20 тисяч гривень отримають два хорові колективи та композитор», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що премію імені М. Д. Леонтовича за 2020 рік присудили переможцям у трьох номінаціях.

Зокрема, у номінації «Професійні композитори» переміг львів’янин Остап Мануляк. В номінації «Професійні хорові колективи» найкращим визнано Академічний хор ім. В’ячеслава Палкіна КП «Харківська обласна філармонія. Першість у номінації «Учбові та аматорські хорові колективи» здобув хор Вінницького фахового коледжу мистецтв ім. М. Д. Леонтовича.

Переможцям виплатять премію у розмірі 20 тис. гривень.

Премія ім. М.Д Леонтовича заснована Вінницькою обласною радою 2017 року, вона є щорічною. Її присуджують за визначні заслуги у розвитку музичного і хорового мистецтва. Премія присуджується щороку в грудні до дня народження Миколи Леонтовича.