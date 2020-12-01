Українка Линів отримала нагороду «Найкращий диригент року» за версією «Oper»

Українка Оксана Линів була названа «Найкращим диригентом 2020 року» за версією оперного часопису «Oper!Das Magazin».

Віртуальна церемонія вручення відбулась 30 листопада на вебсайті журналу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Її навантаження до першого закриття театрів навесні було значним: Оксана Линів підготувала «Пасажира» Вайнберга як музичний керівник у Ґраці, дебютувала в Берлінській державній опері з «Медеєю» Керубіні і поставила…подвійну прем'єру Бели Бартока в Баварській державній опері… Вона та Баварський державний оркестр представили музику угорського композитора, яка характеризується сумом та незбагненністю. Цей видатний диригент працює серйозно, енергійно і точно», - пояснили члени журі свій вибір.

Загалом було визначено 20 лавреатів серед оркестрів, диригентів, співаків та режисерів.

Премія «Opera! Award» була започаткована в 2019 році і є єдиною галузевою премією в німецькомовних країнах, яка присвячена виключно оперному мистецтву. Призи присуджує журі журналістів.

Німеччина має найбільшу кількість оперних театрів у світі: з приблизно 560 оперних театрів понад 80 знаходяться у Німеччині.

Оксана Линів - українська диригентка, народилась у Львівській області. Засновниця та художній керівник фестивалю LvivMozArt, засновниця та головний диригент Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Оксана Линів працює з провідними оркестрами та оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії, Японії та України. З 2008 по 2013 роки Оксана Линів працювала диригентом в Одеському національному театрі опери і балету. В 2013/2014 працювала музичною асистенткою генерального музичного директора та диригента Баварської державної опери — Кирила Петренка, у 2015 році Оксану Линів визнали найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».

Починаючи з сезону 2017/2018 вона стала головним диригентом Опери Ґраца та філармоні́йного оркестру Ґраца, першою жінкою на цій посаді.

Сезон 2019/20 відзначений важливими дебютами з Берлінською державною капелою Мюнхенською філармонією, Даніелем Баренбоймом в Берліні.

У 2021 році Оксана Линів буде першою жінкою-диригенткою за всі 145 років історії Байройтського фестивалю, яка диригуватиме на найпрестижнішому оперному фестивалі світу.