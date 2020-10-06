У Львові в Центрі Довженка стартував унікальний проєкт, що поєднає традиційну і класичну музику, мультимедійні інсталяції і кінопродакшн, книговидання та інтерактивні ігри.

Ініціаторками проєкту “Ковчег Україна: музика” стали зірка світової класичної сцени диригентка Оксани Линів і культурний менеджер Ярина Винницька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ковчег Україна: музика — це 37 найкращих творів з української музичної спадщини, це 9 дизайнерів, 5 режисерів, 1 великий симфонічний оркестр, 2 хори і 20 солістів. Для цього проєкту я обрала тих побратимів, з якими я все своє життя йду пліч-о-пліч по всіх мистецьких подіях. Першою я, звісно ж, запросила Оксану Линів, яка й стала музичним режисером і співзасновником проєкту. Взагалі тут зібрались фантастичні люди, які творять цей ʺКовчег Україна: музикаʺ для українців та всього світуʺ, — розповіла Винницька.

У Львові знімають мистецький проєкт «Ковчег Україна: музика»/Фото: city-adm.lviv.ua

Проєкт об’єднав найкращі українські етногурти, серед яких: “ДахаБраха”, “Хорея Коза-цька”, “Курбаси”, Уляни Горбачевської, Молодіжного симфонічного оркестру України, чоловічого хору “Дударик”, Київського дівочого хору ім.М.Лисенка. Особливий гість концерту – 85-річна співачка з Полісся Домініка Чекун. Режисер-постановник концерту – лауреат Шевченківської премії Андрій Водичев.

Артисти виконають шедеври української музичної спадщини від архаїчних пісень, до Червоної рути, а ще прозвучать твори найкращих українських композиторів – від Лисенка і Лятошинського до Скорика і Сильвестрова. Родзинкою проєкту стане гімн "Ковчегу". Його створили український письменник Сергій Жадан та етногурт "ДахаБраха".

Виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів зазначила, що проєкт «Ковчег» стане музичною подією року і зможе слугувати «архівом» української культури для прийдешніх поколінь. «Важливо, що держава починає інвестувати в свою культуру. Сьогодні твориться історія української музики, і це лише початок», — сказала вона. Український культурний фонд, який виділив 5 мільйонів гривень на реалізацію задуму.

Практично над реалізацією цього масштабного дійства працюють вже кілька тижнів, нещодавно розпочали зйомки у Львівському Центрі Довженка. Там щодня проводять репетиції з оркестром, хорами, солістами та гуртами. У приміщенні встановили 30 тонн сценічних конструкцій та LED-екран площею 42 кв. м.

Більшу частину роботи планують завершити до 24 жовтня, тоді відбудеться онлайн-презентація проєкту "Ковчег: найкраще". На глядачів чекатимуть знакові твори, цікаві інтерв'ю із зірковими організаторами, спільний проєкт Сергія Жадана та гурту "ДахаБраха", ексклюзивні історії закулісся. 24 грудня - прем'єра концерту "Ковчег: Різдво". У цей день транслюватимуть концерт зі Святвечора. Учасники виконуватимуть українські різдвяні шедеври. А фіналом проєкту стане живий концерт у Києві до 30-річчя Незалежності України. Після чого "Ковчег" відправиться у турне Батьківщиною та найпрестижнішими світовими сценами.

Фото: city-adm.lviv.ua