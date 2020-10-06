Іnsta-сторінку гурту «Время и Стекло» видадуть у форматі книги

Наприкінці жовтня 2020 року в Україні вийде перша instabook – музичний гурт «Время и Стекло» розповість про свою десятирічну творчу діяльність в українській попмузиці.

Про це Укрінформу повідомили у видавництві «BookChef», яке видасть книгу.

«Вперше особиста insta-сторінка артистів вийде у форматі книги: у своїх постах @nadyadorofeeva і @positiff діляться особистими спогадами про свій шлях до успіху і найяскравішими кадрами епохи «Время и Стекло»: починаючи з першої фотосесії і знакового хіта «Имя 505», першої нагороди «Група року» до масштабного VISLOVO і закінчуючи прощальним туром «Последний танец», - розповіли у видавництві.

Також на сторінках з'являться спогади продюсерів Потапа і Ірини Горової, та членів команди MOZGI Entertainment.

Instabook «Время и Стекло» з'явиться у продажу напередодні останнього концерту, який відбудеться 30 жовтня у Києві в палаці «Україна».

Як повідомлялося, «Время и Стекло» - музичні хітмейкери і трендсеттери сучасного українського шоу-бізнесу, які ставали кращим попгуртом п’ять років поспіль та першими ставили світові рекорди на YouTube. Переможці музичних премій M1 Music Awards, YUNA, TOP HIT Music Awards, перші українські артисти, хіт яких потрапив до всесвітньовідомої танцювальної гри «Just Dance», гурт, якій провів 4 успішні світові тури.