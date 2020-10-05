Львівській опері - 120 років, театралам вручили державні нагороди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
“Хочу особливо відзначити важливі здобутки та всесвітнє визнання нашої Львівської опери, сучасна творчість якої є справжнім українським проривом. Львівська національна опера – це не тільки високопрофесійні актори, співаки, режисери, музиканти. Це й фахове керівництво, потужні адміністративна група, виробничі цехи та допоміжний персонал”, - зазначив Козицький.
Очільник області зачитав вітання від Президента Володимира Зеленського та відзначив працівників театру державними нагородами.
Відтак, звання “Народний артист України” присвоїли: Оресту Сидору – солістові опери, Наталії Дацько – солістці опери, провідному майстрові сцени, Любові Качалі – солістці опери, Мирону Юсиповичу – диригентові вищої категорії.
Звання “Заслужений артист України” присвоїли: Людмилі Осташ – солістці опери, Ірині Стасишин – диригентові-постановнику.
Звання “Заслужений працівник культури України” присвоїли: Ігорю-Ярославу Огренді – завідувачеві художньо-постановною частиною Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької та Андрію Митрогану – директорові -розпоряднику.
У межах урочистої академії прозвучали найвідоміші фрагменти світової класики та української музики під супровід вражаючих 3D-проєкцій.
Цього року вперше з обласного бюджету виділили кошти у сумі 500 тисяч гривень для підтримки ювілейних заходів в Оперному театрі.
Фото: loda.gov.ua