Львівській опері - 120 років, театралам вручили державні нагороди

Львівська національна опера святкує своє 120-річчя. З нагоди річниці відкриття театру напередодні, 4 жовтня, відбулась урочиста академія. Театральних діячів привітали заступник міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко та голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

“Хочу особливо відзначити важливі здобутки та всесвітнє визнання нашої Львівської опери, сучасна творчість якої є справжнім українським проривом. Львівська національна опера – це не тільки високопрофесійні актори, співаки, режисери, музиканти. Це й фахове керівництво, потужні адміністративна група, виробничі цехи та допоміжний персонал”, - зазначив Козицький.

Очільник області зачитав вітання від Президента Володимира Зеленського та відзначив працівників театру державними нагородами.

Відтак, звання “Народний артист України” присвоїли: Оресту Сидору – солістові опери, Наталії Дацько – солістці опери, провідному майстрові сцени, Любові Качалі – солістці опери, Мирону Юсиповичу – диригентові вищої категорії.

Звання “Заслужений артист України” присвоїли: Людмилі Осташ – солістці опери, Ірині Стасишин – диригентові-постановнику.

Звання “Заслужений працівник культури України” присвоїли: Ігорю-Ярославу Огренді – завідувачеві художньо-постановною частиною Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької та Андрію Митрогану – директорові -розпоряднику.

У межах урочистої академії прозвучали найвідоміші фрагменти світової класики та української музики під супровід вражаючих 3D-проєкцій.

Цього року вперше з обласного бюджету виділили кошти у сумі 500 тисяч гривень для підтримки ювілейних заходів в Оперному театрі.

Фото: loda.gov.ua