Kyiv Book Art Fest: організатори розповіли про формат і майданчики

Київський міжнародний книжковий арт-фестиваль Kyiv Book Art Fest (Kyiv BAF) 2020, ініційований українськими видавцями, відбудеться 11-13 грудня.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі голова оргкомітету фестивалю, директор видавництва «Мистецтво» Сергій Поночовний, передає кореспондент агентства.

«Фестиваль відбудеться в Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України, в минулому «Жовтневий палац», який знаходиться в серці Києва на Алеї Небесної сотні, 1. Це буде свято української книги і мистецтва, на якому учасники зможуть показати свою видавничу продукцію», - сказав Поночовний.

За його словами, виставка планується в абсолютно новому, сучасному форматі. «Це буде культурна подія, заснована не на векторах розвитку виробників культурного продукту – книжки, музики, творів мистецтва, а на потребах його споживачів, читачів та глядачів усіх вікових груп. Кожен відвідувач нашого заходу зможе знайти те, що його цікавить», - запевнив голова оргкомітету.

Він зазначив, що територія фестивалю буде поділена на численні майданчики — дитячий, мистецький тощо, і запросив до участі видавців з різноманітними креативними ідеями, а також спонсорів.

«Вже відсьогодні стартують різні благодійні програми, на що буде оголошено збір коштів, основна з них закупівля книжок, зокрема для поповнення фондів тих установ, які потребують їх в першу чергу - це бібліотеки у віддалених містечках, різноманітні установи. Наприклад, минулого тижня ми стартували акцією «Книга дарує свободу» - передали першу партію книг від видавців для установ відбування покарань у системі Міністерства юстиції», - розповів Поночовний.

Водночас він висловив сподівання, що COVID-19 не завадить проведенню фестивалю. «У разі об’єктивних причин, через які ми не зможемо провести фестиваль у заявлені терміни, їх буде перенесено», - сказав голова оргкомітету.

Як наголосив заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Богдан Червак, Держкомтелерадіо надаватиме патронат цьому заходу, оскільки українська книжка потребує підтримки.

«Проблема Української держави в тому, що ми не сформували культурного і освіченого українця, який зможе навести лад в цій державі. А без книжки цього зробити не можна, бо саме книжка — та духовна субстанція, яка формує свідомість людини. І Держкомтелерадіо бачить свою роль у проведенні такого фестивалю в тому, щоб перенести його з Києва на регіони. Важливо, щоб такі ініціативи були не лише в столиці, адже питання популяризації книговидавничої справи, піднесення на належний рівень української книги будуть консолідувати українську націю», - зазначив Червак.

Своєю чергою президент ГС «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів» Олександр Афонін акцентував на тому, що книга як універсальний інструмент комунікації сьогодні знаходиться в катастрофічному стані.

«Ми втрачаємо цей інструмент, бо книга створює те ментальне підгрунтя, яке об’єднує націю. Сьогодні нема ментального обміну між регіонами — те, що має робити книга. Нинішнього року не відбулись Львівський форум видавців, «Книжковий Арсенал», низка регіональних книжкових заходів, де люди могли спілкуватись між собою. Комунікаційні зв’язки рвуться, ми втрачаємо не просто книгу, якісь елементи суспільного життя, ми втрачаємо націю. Тому такий захід, як Kyiv Book Art Fest, більш ніж на часі», - підкреслив Афонін.

Він закликав представників музеїв, Міністерства культури та інформаційної політики долучитися до цього заходу.

Учасники пресконференції розповіли про окремі програми фестивалю. Зокрема куратор «Літературної секції» фестивалю КМКАФ Kyiv Book Art Fest 2020 Олексій Кононенко повідомив, що на ньому відбудуться літературні читання за участі провідних українських письменників. Він акцентував, що книжок потребують дитячі заклади, зокрема «Охматдит». Куратор дня Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Оксамитка Блажевська повідомила, що на фестивалі відбудеться офлайн-церемонія нагородження переможців у номінації «Пісенна лірика», а також яскраве шоу моди, для якого Ольга Сумська підготувала свою колекцію суконь з принтами картин Катерини Білокур з нагоди 120-річчя з дня народження художниці — захід називатиметься «Живописні княгині».

Президент ГО Let's do it Green Ukraine Анна Радченко поінформувала, що на фестивалі 12-13 жовтня відбудеться ініціатива «Я дарую книжку бібліотекам України» , за результатом якої буде обрано 100 книжок, що поповнять бібліотеки.

Виконавчий директор КМКАФ Kyiv Book Art Fest 2020 Ксенія Захарченко повідомила, що 12 жовтня запрацює офіційний сайт фестивалю, де буде розміщено всю необхідну інформацію.

«13 грудня, під час підбиття підсумків фестивалю, ми оголосимо кількість зібраних коштів, книжки-переможці та бібліотеки, куди вони надійдуть впродовж місяця», - поінформувала Захарченко.

Як зазначалося, фестиваль започатковано за патронату Державного комітету телебачення і радіомовлення України та за сприяння провідних профільних та міжнародних установ та асоціацій в Україні - Департаменту культури КМДА, Українського інституту книги, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Національної спілки письменників України, Української бібліотечної асоціації, Українського союзу промисловців і підприємців, Торгово-промислової палати України, Асоціації малих міст України, Української Асоціації зовнішньої політики та Французького Інституту в Україні, провідних медіа та соціально-відповідальних корпорацій країни.

Фото: Геннадій Мінченко