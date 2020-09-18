МКІП прораховує механізми допомоги книгарням, де більшість книжок - українські

Міністерство культури і інформаційної політики прораховує механізми допомоги книгарням, де більша частина українських книжок.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час конференції «Простір - країна спільних цінностей», який проходить у м. Фастів.

«Ми зараз прораховуємо механізми, яким чином можна було б допомагати тим книгарням, які мають левову частку українських книжок. Або з орендою, або грантами, наразі відповіді немає. Але історія з «Книгарнею Є» змусила замислитися над цим питанням», - сказав Ткаченко.

Конференція «Простір – країна спільних цінностей» у Фастові / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він зазначив, що цього року приблизно на 60% зменшилося видання книг в Україні.

За його словами, взагалі українці читають ледь не найменше серед усіх жителів Східної Європи, кількість книг, яка видається в Україні, це пів книжки на людину порівняно з 2,5 книжками у сусідній Польщі. «Питання полягає не тільки у видавництві книг, а й у тому, як можна формувати збільшення читання у людей. Це і реформа бібліотечної сфери, це і промоція читання, це і перехід бібліотек в онлайн», - сказав Ткаченко.

Як повідомлялося, раніше Книгарня "Є" заявила про нерентабельність торгівлі українськими книжками у порівнянні з російськими.