Книга року BBC-2020 оголосила переможців
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Укрінформ
BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС Україна.
Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").
У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").
А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").
Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку Книги року BBC - 2020.