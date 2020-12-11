Книга року BBC-2020 оголосила переможців

BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС Україна.

Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").

У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").

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Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку Книги року BBC - 2020.