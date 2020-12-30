Премія Лесі Українки назвала переможців

Комітет із присудження Премії Кабінету Міністрів імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва визначив переможців за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

«Відповідні документи будуть направлені Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до уряду проєкту постанови про присудження премії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» із 30 висунутих на здобуття премії робіт перемогу здобула письменниця Дара Корній (Мирослава Замойська) та її книги «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти українського міфу.Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники» (ТОВ «Видавництво «Віват»).

У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» переможцем стала Катерина Рейда за художнє оформлення книги «Байки Езопа» у переказі Олександра Виженка (ТОВ «Час майстрів»). Лише за премію в цій номінації змагалися шість робіт.

У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» перемогу здобула вистава «Снігова королева» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (режисер-постановник Давид Петросян, сценограф Петро Богомазов, композитор Олександр Кохановський).

У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» комітет вирішив присудити премію ігровому фільму «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (автор сценарію – Олександр Власюк, відомий за творчим псевдонімом Сашко Лірник). За нагороду у цій номінації цьогоріч змагалося вісім ігрових, анімаційних та один науково-популярний фільми.

Премія Кабінету Міністрів імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо в 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, що сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

Фото: comin.kmu.gov.ua