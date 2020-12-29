Аваков видав книгу «2014. Миттєвості харківської весни»

Вийшла нова книга міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова під назвою "2014. Миттєвості харківської весни".

Як передає Укрінформ, про це Аваков повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні з друку вийшла моя нова книга "2014. Миттєвості харківської весни". Книга писалася довго і важко, тому що я хотів не просто розповісти історію першої перемоги в гібридній війні, не лише передати настрій, нерв тих місяців, днів і годин, а й осмислити події в Харкові в контексті загальної ситуації в країні, проаналізувати складні зовні і внутрішньополітичні процеси в Україні і навколо неї», - повідомив Аваков.

За його словами, у книзі він розповідає про те, як бачив і переживав «свою історію - як харків'янин і як міністр внутрішніх справ, який тоді тільки-но прийшов на руїни правоохоронної системи».

Також у книзі можна буде прочитати історії від харків'ян, «які брали участь в тих подіях, переживали їх як історію свого міста і свою особисту долю».

У книзі збережена пряма мова героїв без цензури та редактури, «з усіма живими емоціями та іноді нелітературними висловами - тому що справжня, правдива історія виглядає саме так».

Аваков повідомив, що у книзі є багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки та аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих в рамках оперативних заходів, на публікацію яких він отримав спеціальний дозвіл слідства.

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«Ці документи шокують своїм цинізмом і нелюдяністю, але я впевнений, що вони мають бути опубліковані і прочитані - як незаперечне документальне свідчення того, що захоплення України було заздалегідь підготовлене і сплановане, сепаратистські групи були організовані та озброєні, а «іхтамнєти» чітко координувалися російськими спецслужбами», - уточнив він.

Аваков повідомив, що в цій книзі він вперше публікує «план по Харкову та області» - електронне листування кураторів «русской весны», в якому детально - аж до геоміток - був розроблений план окупації Слобожанщини.

«28 сторінок по всій формі військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна кампанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в результаті - створення «ХНР». Цей документ фактично явка з повинною і вичерпний доказ російської військової агресії. Але Харків - вистояв», - повідомив глава МВС.

Також, за його словами, на сторінках цієї книги він висловив свою думку про те, як вдалося відстояти Харків і чому не вийшло цього зробити в Донецьку і Луганську.

«Вже відсьогодні - після всіх цих років і подій гібридної війни - я ділюся з читачами своїми роздумами про причини і наслідки, про майбутнє України», - уточнив він.

Також Аваков подякував за співпрацю його співавторам - Інні Петриковій, Жені Дісс, Віктору Маринчаку, Олексію Міреру, екскерівнику Міноборони Степану Полтораку, а також - харківським фотографам Сергію Козлову, Андрію Марієнку, Сергію Бобку, перекладачці Ірині Філенко, видавництво «Фоліо», та особисто керівнику видавництва Красовицькому Олександру за багаторічну співпрацю.

Окремо глава МВС висловив подяку за співпрацю Харьківському фотографу Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» В'ячеславу Мадієвському.

«Дякую всім нашим людям, які допомогли врятувати наш рідний Харків у 2014-му від «русской весны». Читайте книжку, думаю, Вам буде не нудно», - повідомив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2017 року Аваков презентував книгу «Ленін з нами?», написану в співавторстві з відомими українськими діячами.

Фото: Арсен Аваков, Facebook