У пошуках цукрової людини, або Різдвяні історії з життя антиподів

У пошуках цукрової людини, або Різдвяні історії з життя антиподів

Подкаст
Укрінформ
Розпочинаємо новий сезон подкастів “Музичні історії від Укрінформу”

Хто такі антиподи? Ті, хто ходить донизу головою. Відносно нас, звісно. Тобто, жителі південної півкулі. Зустрічають Різдво вони, відтак,  у розпал літа. І, звісно, їхня музика, скажемо так — інша.

Яка саме?

Пропонуємо послухати. Це буде неймовірне поєднання, так би мовити,  в одному фужері, здавалось би, непоєднуваних інгредієнтів - найпопулярнішої іспаномовної різдвяної пісні, оперних голосів, нозеландських поп-експериментів з композицією  “Таблетка до Різдва” мовою африкаанс і таке інше.

І ще одне. Пропонуємо не просто прослуховувати-переслуховувати з нами різдвяні мелодії: завдяки Гуглу знайдете їх і без нас. Натомість - правдиві бувальщини, де сама музика стане героєм історій. Якщо хочете — це будуть пригоди музики в дусі Різдва.

Скажімо, ось такий сюжет. Чи може бути так, що людина трохи побуде музикантом, зіркової слави не стягне, після чого “зав’яже” з музикою, зароблятиме на життя фізичною працею, а в цей час на іншому кінці планети, її пісні стануть суперхітами?  Виявляється, може. Якось вночі пролунає телефонний дзвінок з того кінця планети: “А ви знаєте, що  в нашій країні ви популярніші за Елвіса Преслі?” І той голос наспіває пісню, яку сам автора вже забув - про sugar man, тобто, цукрову людину.

Отож, вирушайте з нами на пошуки “цукрової людини” та дізнайтеся продовження цієї неймовірної історії у першому подкасті нового сезону “Музичних історій від Укрінформу”.

Як завжди, автори історії - Володимир Радченко та Олександр Харченко, монтував Роман Храбров.

Попередні історії -  тут: 

Музичні історії. Частина 1

Музичні історії. Частина 2

Музичні історії. Частина 3

Музичні історії. Частина 4

Музичні історії. Частина 5

Музичні історії. Частина 6

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