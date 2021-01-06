У пошуках цукрової людини, або Різдвяні історії з життя антиподів
Хто такі антиподи? Ті, хто ходить донизу головою. Відносно нас, звісно. Тобто, жителі південної півкулі. Зустрічають Різдво вони, відтак, у розпал літа. І, звісно, їхня музика, скажемо так — інша.
Яка саме?
Пропонуємо послухати. Це буде неймовірне поєднання, так би мовити, в одному фужері, здавалось би, непоєднуваних інгредієнтів - найпопулярнішої іспаномовної різдвяної пісні, оперних голосів, нозеландських поп-експериментів з композицією “Таблетка до Різдва” мовою африкаанс і таке інше.
І ще одне. Пропонуємо не просто прослуховувати-переслуховувати з нами різдвяні мелодії: завдяки Гуглу знайдете їх і без нас. Натомість - правдиві бувальщини, де сама музика стане героєм історій. Якщо хочете — це будуть пригоди музики в дусі Різдва.
Скажімо, ось такий сюжет. Чи може бути так, що людина трохи побуде музикантом, зіркової слави не стягне, після чого “зав’яже” з музикою, зароблятиме на життя фізичною працею, а в цей час на іншому кінці планети, її пісні стануть суперхітами? Виявляється, може. Якось вночі пролунає телефонний дзвінок з того кінця планети: “А ви знаєте, що в нашій країні ви популярніші за Елвіса Преслі?” І той голос наспіває пісню, яку сам автора вже забув - про sugar man, тобто, цукрову людину.
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