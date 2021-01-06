У пошуках цукрової людини, або Різдвяні історії з життя антиподів

Розпочинаємо новий сезон подкастів “Музичні історії від Укрінформу”

Хто такі антиподи? Ті, хто ходить донизу головою. Відносно нас, звісно. Тобто, жителі південної півкулі. Зустрічають Різдво вони, відтак, у розпал літа. І, звісно, їхня музика, скажемо так — інша.

Яка саме?

Пропонуємо послухати. Це буде неймовірне поєднання, так би мовити, в одному фужері, здавалось би, непоєднуваних інгредієнтів - найпопулярнішої іспаномовної різдвяної пісні, оперних голосів, нозеландських поп-експериментів з композицією “Таблетка до Різдва” мовою африкаанс і таке інше.

І ще одне. Пропонуємо не просто прослуховувати-переслуховувати з нами різдвяні мелодії: завдяки Гуглу знайдете їх і без нас. Натомість - правдиві бувальщини, де сама музика стане героєм історій. Якщо хочете — це будуть пригоди музики в дусі Різдва.

Скажімо, ось такий сюжет. Чи може бути так, що людина трохи побуде музикантом, зіркової слави не стягне, після чого “зав’яже” з музикою, зароблятиме на життя фізичною працею, а в цей час на іншому кінці планети, її пісні стануть суперхітами? Виявляється, може. Якось вночі пролунає телефонний дзвінок з того кінця планети: “А ви знаєте, що в нашій країні ви популярніші за Елвіса Преслі?” І той голос наспіває пісню, яку сам автора вже забув - про sugar man, тобто, цукрову людину.

Отож, вирушайте з нами на пошуки “цукрової людини” та дізнайтеся продовження цієї неймовірної історії у першому подкасті нового сезону “Музичних історій від Укрінформу”. Як завжди, автори історії - Володимир Радченко та Олександр Харченко, монтував Роман Храбров.

Попередні історії - тут:

Музичні історії. Частина 1

Музичні історії. Частина 2

Музичні історії. Частина 3

Музичні історії. Частина 4

Музичні історії. Частина 5

Музичні історії. Частина 6