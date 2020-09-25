Музика вихідного дня: про тих, хто не захотів стати зіркою. А міг би…

На вихідні Укрінформ пропонує послухати нову «Музичну історію».

Якщо минулого разу ми розповіли про кавери, які «переплюнули» оригінали, сьогодні пропонуємо, здається, ще парадоксальнішу історію: як не стати «зіркою». Читайте так: різного роду «юні орли» та гламурні діви, без голосу та таланту, дають майстер-класи, як пропхатись у «зірки» чи хоча б «зірочки», ми ж розкажемо вам про тих, хто мав іскру Божу для світової слави-популярності, однак не пішов у той похід за славою. Зате зберіг себе та свої творчі принципи.

Чи чули ви, приміром, про групу KLAATU або такого собі Джона Волощука? А варто було б. Скромні хлопці під цією інопланетною назвою записали вельми цікавий альбом з космічними мотивами, з якого потім трохи натягали собі хітів дует Carpenters та інші зірки.

Але найцікавіше навіть не це: хлопці зуміли настільки заінтригувати своєю музикою та своєю втаємниченістю, що впливові американські музичні критики висловили версію: під цією назвою записались, знову зібравшись разом, хто б ви думали?… Beatles. Британські музичні критики, звісно, закопилили губу від обурення, але то був лише початок… З`явилось безліч доказів сміливої версії, і пішло-поїхало. Що ви думаєте зробив Джон Волощук? Сумніваємось, що вгадаєте. То послухайте, чим все не закінчилось для цього цікавого чоловіка та його гурту…

Ми вже не кажемо про історію з Адріано Челентано який співав про Сюзанну. Гадаєте, він мав права на ту Сюзанну? Отож. А хто мав? Це теж тут, у нашій історії…

Ну і на завершення вас гарантовано спантеличить музичний перехід-анонс до наступної історії. Такого точно ви не чекали. То ж слухайте-дослухайте - не переслухаєте…

Як завжди, автори наших історій – Олександр Харченко та Володимир Радченко, монтував Роман Храбров.

Попередні «Музичні історії» від Укрінформу слухайте тут:

Музичні історії. Частина 1

Музичні історії. Частина 2

Музичні історії. Частина 3