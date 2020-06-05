“Музичні історії” від Укрінформу

“Музичні історії” від Укрінформу

Подкаст
Укрінформ
Історія перша: “Реве та стогне...” у ритмі вальсу, або чому Україна впродовж десятиліть залишалась міфічною територією для західних музикантів.

Укрінформ запускає серію подкастів “Музичні історії від Укрінформу”. В цих історіях ви почуєте безліч знайомих імен — від Beatles та Be Gees, групи Кубасонікс та Аль ді Меоли до Джордже Марьяновича та Бори Джорджовича. Але зовсім у незнайомому вам контексті: що та як ці люди співали про Україну, які асоціації вона у них виникала та які ритми це народжувало. Відповідальність за все сказане нестиме Володимир Радченко. Резонером в цих  діалогах виступить Олександр Харченко.

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