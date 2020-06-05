Укрінформ запускає серію подкастів “Музичні історії від Укрінформу”. В цих історіях ви почуєте безліч знайомих імен — від Beatles та Be Gees, групи Кубасонікс та Аль ді Меоли до Джордже Марьяновича та Бори Джорджовича. Але зовсім у незнайомому вам контексті: що та як ці люди співали про Україну, які асоціації вона у них виникала та які ритми це народжувало. Відповідальність за все сказане нестиме Володимир Радченко. Резонером в цих діалогах виступить Олександр Харченко.