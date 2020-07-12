«Музичні історії від Укрінформу»: Як правильно танцювати «Смарткач»

«Музичні історії від Укрінформу»: Як правильно танцювати «Смарткач»

Подкаст
Укрінформ
«Укрінформ» продовжує проект подкастів «Музичні історії від Укрінформу». 

Пропонуємо історію другу (першу історію слухайте тут):  «Як правильно танцювати «Смарткач», або від Гуцовіни через прерії до України».

У ній автор та ведучий «Музичних історій» Володимир Радченко (резонером виступає Олександр Харченко) проведе 40-хвилинну музекскурсію  зарубіжними музичними просторами від кінця 80-х років минулого століття до сьогоднішніх днів. Предмет дослідження – як «українські мотиви» з`являються та інтерпретуються у творчості вихідців чи нащадків вихідців з України і тих, хто не має ніяких українських коренів.

Для прикладу – пісня Kiev з альбому Face to face ( тоді, у 1980-х, звісно, ще не було іншого написання нашої столиці) легендарного британського рок-гурту Barclay James Harvest. Чорнобильська трагедія допомогла народитись не черговому «відгуку на актуальну тему», а справді видатній пісні з довершеним поетичним текстом, хоча британці не бували в Україні. Непересічна вокаліста 70-90-х років Енні Хаслам, ніби лише трохи ближче до України – згадувала, що хтось з її предків потрапив до Британського королівства зі східноукраїнських земель. Разом з британським прог-фолк колективом Renaissance вона записує Ukrainian ways, щемливу пісню не лише про українські шляхи, а й українську долю, з різними варіаціями цієї долі.

Й зовсім вже інакше з тими, хто має корені чи дотичний до України.

Доктор філософії Brain Cherwik (чи складно прочитати Черевик в цьому слові?) не є канадським емігрантом в першому поколінні, але вивчає всерйоз традиції, які народилися вже в емігрантському середовищі, а створена ним група Kubassonics (не від слова Куба, а звісно, від Кубаса, або ж Ковбаса) пише цікаву музику, як приміром альбом Giants of the Preries ( про гігантів канадійських прерій, які вже зовсім близько до українських реалій).

Феноменальний Євген Гудзь, куди більше відомий світові як лідер культового панк-гурту Gogol Bordello, на шляху до слави пройшов на заокеанських сценах і зовсім тривалий шлях, почавши з міфічної країни Гуцовіна, де після завершення трудового дня танцюють танець Смарткач,  і прийшовши до унікального поєднання українських, єврейських та інших мотивів.

А ще є Пітер Соловка з групою Ukrainians, є харків`янин Юрій Гурджій, який, виїхавши до Німеччини, створив групу «Рот фронт», і це служить поштовхом для автора «Музичних історій» торкнутись такої теми, як повернення в різних музичних інтерпретаціях радянського фольклору, вивезеного вихідцями з СРСР до  своїх закордонів. Є польська група «Еней», що виробила безліч неологізмів у своїх музичних творах (послухайте лиш композицію «Гнатий вітер» про політика, який займається тим, що «політикує»).

Отже, ми продовжуємо наші «Музичні історії».

Далі буде...

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