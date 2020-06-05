Історія перша: "Реве та стогне..." у ритмі вальсу, або чому Україна впродовж десятиліть залишалась міфічною територією для західних музикантів

Укрінформ запускає серію подкастів "Музичні історії від Укрінформу".

В цих історіях ви почуєте безліч знайомих імен — від Beatles та Be Gees, групи Кубасонікс та Аль ді Меоли до Джордже Марьяновича та Бори Джорджовича. Але зовсім у незнайомому вам контексті: що та як ці люди співали про Україну, які асоціації вона у них виникала та які ритми це народжувало.

Відповідальність за все сказане нестиме Володимир Радченко, про якого ми свідомо нічого не розповімо, з тим, щоб ви оцінювали ці історії, а не їхнього автора. Резонером в цих діалогах виступить гендиректор агентства Олександр Харченко.

В наших історіях, каже Олександр Харченко, не буде академічно вивірених істин, зате ви знайдете багато парадоксального та химерного, а потім зможете відповісти на багато питань, які досі ніколи не спадали вам на думку.

Наприклад, коли говорити про першу історію: що надихнуло легендарних Be Gees записати альбом Odessa? Чому музиканти спочатку помістили українське місто на Біле море, а на обкладинці першого альбому був айсберг?

Хто такий український король і для чого він ліпив стікери на банани, які потім відправляв в Україну? Відповідь знала популярна німецька група, а ви можете знати цю групу.

Чому польский рок-гурт НО ТО ЦО назвався скіфл-гуртом і як він допомагав інструментами українським рок-гуртам в часи "залізної завіси", коли самого року на теренах Союзу бути не могло?

Як зветься танго, під яке багато років радянські солдати марширували на плацах, та яку знамениту українську мелодію Френсіс Гойя виконував як вальс?

У творчості якого західного виконавця товариш Кієв став уособленням комісарського зла, що напало на матінку Росію?

Отже, слухайте подкасти Укрінформу, коментуйте, поширюйте. Обіцяємо, що це точно не буде нудно.