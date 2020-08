Музика вихідного дня: кавери, які стали популярнішими за оригінали

На вихідні Укрінформ пропонує послухати нову «Музичну історію».

Цього разу ми присвятили її парадоксальним історіям про те, як хітами стали пісні у чужому виконанні. Тобто, хтось когось переспівав та забрав собі всю славу.

Лідер Status quo Френсіс Россі, їдучи в машині чує по радіо композицію братів Боландів You are in army now, “западає» на неї. Брати Ферді та Роб продають права на пісню, Status quo записує свою версію, і з антивоєнної композиції пісня стає… мілітаристською, сінгл з цією піснею група так і позиціонує military mix. Більше того, вона дає назву всьому альбому та стає хітом.

Думаєте, це сподобалось Боландам. Правильно думаєте. Але «пізно, Фімо, пити «Боржомі», всі права на композицію продано. І що роблять Боланди? Вони записують новий варіант тепер вже чужого хіта, записують його ну дуже вже як антивоєнний. Чим все це закінчилось? Теж правильно, ще новіший антивоєнний хіт провалюється. Справедливо? Мабуть, ні. Але хто сказав, що в цьому житті все буде справедливо?

Брати Боланди з горя ставлять крапку на своїй кар`єрі як виконавці та стають продюсерами. До речі, дуже непоганими. Samanta Fox – це, приміром, пташка з їхнього гнізда.

І це лише одна історія з нашої сьогоднішньої добірки. А там ще їх трохи є. Про Сінатру, Клода Франсуа, Фредді Меркюрі, Sex Pistols та багатьох інших. Кожна з них – чиясь драма, чиясь трагедія і, водночас, чийсь тріумф. Ми ж завдяки цьому можемо слухати класну музику та … чекати нових історій.

Їх, як завжди, записуватимуть Володимир Радченко та Олександр Харченко, а монтуватиме Роман Храбров.

