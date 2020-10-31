Музика вихідного дня

Про внесок панків в перемогу фінського народу над російським мілітаризмом

На вихідні пропонуємо чергову «Музичну історію від Укрінформу»:

Була така собі фінська панк-група, яка спочатку називалась Sleepy Sleepers (щось типу Сонні укурки), а потім «Ленинградские ковбои». Чому саме «ленинградские»? Невідомо. Але панки були з панків – шалені зачіски у стилі кок,клоунські туфлі з суперзагнутими носами, репертуар відповідний.

І от ця підозріла компанія заводить дружбу з ким би видумали? З Ансамблем Радянської армії песні та пляски ім. Александрова (що у них спільного?). І дає шоу «Total Balalaika Show» на Сенатській площі в Хельсінки для 70 тисяч фінів. А потім це шоу повторять в Берліні та транслюють на весь світ.

Чому ми кажемо, що фінські панки перемогли російських мілітаристів та надругались над «русскім воєнним вєлічієм» ? Одна з фінських газет, приміром, написала так: “Вчора ми побачили, як російський ведмідь затанцював таки рок-н-рол під фінське кантеле”. То чому? Послухайте — дізнаєтесь.

Як завжди у наших історіях будуть оригінальні музичні фрагменти, незвичні повороти сюжету. Буде вам “its only rock-n-roll balalajka”.

Як завжди, автори наших історій – Олександр Харченко та Володимир Радченко, монтував Роман Храбров.

Слухайте нас — не переслухаєте...

Попередні «Музичні історії» від Укрінформу слухайте тут:

Музичні історії. Частина 1

Музичні історії. Частина 2

Музичні історії. Частина 3

Музичні історії. Частина 4