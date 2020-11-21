Музика вихідного дня: Джон Леннон, Елтон Джон та інші самотні серця

У черговій «Музичній історії» від Укрінформу, що її пропонуємо на вихідні, традиційно є сюжетна лінія, яка порадує справжніх гурманів.

Спрощено кажучи, це історія про добре відомі світові мелодії, які зводили-розводили разом легендарних музикантів.

Про те, як в американському гастрольному турі тоді ще не сера, а просто музиканта Елтона Джона на славнозвісному Медісон-Сквея гардені разом з Елтоном Джоном виступив Джон Леннон. Як вони перед тим побились об заставу, і один зовсім непрогнозовано виграв ту заставу. По ходу історії спливе багато деталей, які і через багато літ змусять серця меломанів битись частіше.

Далі буде більше – про композицію, яка у кавер-версії злетіла до ТОП-3 американського хіт-параду лише через кілька місяців після того, як цей хіт-парад очолив оригінал. Звісно, ми розповімо, як воно так сталось, хто були ті «зірки», і чому потім автор оригіналу просив записати партію гітари, « як у того засранця, який вкрав у нас Греммі».

Одне слово, нашою новою історією вкотре засвідчуємо, що в музиці події лінійно не розвиваються, а якщо раптом таке починає відбуватись, знаходяться генії, які знову все поламають, і буде все непрогнозовано, парадоксально та химерно….

Як завжди, діалог вели Олександр Харченко та Володимир Радченко, монтував Роман Храбров.

Слухайте нас – не переслухаєте…