У Британії вчені випробовують препарат, що дає миттєвий імунітет до COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Guardian.
За словами вчених, імунна відповідь на двоетапну ін'єкцію суміші з антитіл до SARS-CoV-2 виникне вже протягом декількох днів, у той час як існуючі вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.
Наразі Storm Chaser перебуває на першій фазі клінічних випробувань на людях, препарат ввели десяти добровольцям. У разі його схвалення Storm Chaser може надійти до використання в лікарнях вже навесні наступного року.
На думку вчених, у разі успішних випробувань терапія антитілами зможе бути надана як невідкладна допомога стаціонарним пацієнтам лікарень і будинків для людей похилого віку для стримування спалахів коронавірусу, що врятує багато життів.
Відповідно до їхніх прогнозів, препарат забезпечуватиме людям захист від зараження коронавірусом на період від 6 до 12 місяців.
Фото: Murdo MacLeod/The Guardian