У Британії вчені випробовують препарат, що дає миттєвий імунітет до COVID-19

Британські вчені випробовують новий препарат Storm Chaser (англ. "Штормовий мисливець"), який потенційно може давати миттєвий імунітет до коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Guardian.

За словами вчених, імунна відповідь на двоетапну ін'єкцію суміші з антитіл до SARS-CoV-2 виникне вже протягом декількох днів, у той час як існуючі вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.

Наразі Storm Chaser перебуває на першій фазі клінічних випробувань на людях, препарат ввели десяти добровольцям. У разі його схвалення Storm Chaser може надійти до використання в лікарнях вже навесні наступного року.

На думку вчених, у разі успішних випробувань терапія антитілами зможе бути надана як невідкладна допомога стаціонарним пацієнтам лікарень і будинків для людей похилого віку для стримування спалахів коронавірусу, що врятує багато життів.

Відповідно до їхніх прогнозів, препарат забезпечуватиме людям захист від зараження коронавірусом на період від 6 до 12 місяців.

Фото: Murdo MacLeod/The Guardian